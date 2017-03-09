Гродненские власти впервые организовали круглый стол с представителями оппозиции. На встрече присутствовали председатель горисполкома Мечислав Гой, его заместитель Зоя Кулеша, представители администраций районов города, налоговой, прокурор Гродно. Со стороны оппозиции — члены БНФ, БСДГ, ОГП, кампании «Говори правду», «Справядлівага свету» и правозащитники.





Не все представители партий смогли пройти в горисполком: пускали на круглый стол по списку. Присутствия журналистов, по словам организаторов, формат мероприятия не предусматривал. Так что о том, что городские власти обсуждали с оппозицией, уже после 2,5-часовой встречи рассказали представители демсил.





— Першапачаткова было заяўлена, што будзе абмеркаванне той сітуацыі, якая склалася з дэкрэтам № 3, аднак большая частка сустрэчы была лекцыей аб тым, што робіцца добрага ў нашым горадзе, як ён развіваецца і якія планы ў гарадскога кіраўніцтва. Дэмакратычныя сілы выказалі сваю агульную пазіцыю, якая была намі ўчора ўзгоднена. Мы маем чатыры асноўныя патрабаваннні для аднаўлення грамадзянскага дыялага. Па-першае — гэта адмена дэкрэта № 3. Таксама мы патрабуем аднаўлення свабоды сходаў у Беларусі ўвогуле, і ў нашым горадзе ў прыватнасці, — рассказал руководитель Гродненской городской организации партии БНФ Вадим Саранчуков. — У горадзе склалася такая сітуацыя, што за апошнія гады не была задаволена ніводная заяўка на правядзенне мірных сходаў. Трэцяе — гэта спыненне палітычнага пераследу актывістаў за ўдзел і арганізацыю акцыі. А таксама мы прапанвалі мясцовай уладзе рашэнне аб адмене выплат па дэкрэце № 3 для ўсіх жыхароў Гродна.





На данный момент на гродненских активистов за организацию марша нетунеядцев в Гродно составлено 11 административных протоколов. Этот вопрос также поднимался на встрече. Прокурор города, по словам представителей оппозиции, отметил, что с данными правонарушениями будет разбираться суд в установленном порядке.





Также гродненская оппозиция обсудила с местными властями акцию против декрета о тунеядстве 15 марта. На мероприятие была подана заявка, однако власти не разрешили проводить митинг в Коложском парке. В ответ организаторы заявили, что митинг пройдет в центре города в любом случае.

Представители городской власти комментировать круглый стол не стали.

Напомним, с 17 февраля в столице, всех областных центрах и некоторых других городах страны прошло несколько акций протеста против налога на тунеядство. Люди требовали отмены декрета № 3. Во многих городах на улицы вышли по несколько тысяч людей. Акции проходили мирно, без задержаний. После второй волны акций в регионах 26 февраля активистов «Маршей нетунеядцев» по стране массово стали вызывать в милицию и составлять протоколы. Известно также о задержаниях.

Вчера на совещании об актуальных вопросах развития страны Александр Лукашенко сказал чиновникам: «Мы должны научиться вести диалог с людьми (…) Мы не против шествий, демонстраций. Мы и на государственном уровне это проводим (недавно ко Дню милиции провели). Людям для выражения своих мнений также должно быть отведено свое место, как в развитых странах Запада. Пусть туда приходят и выражают собственное мнение».