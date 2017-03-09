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Власти в Гродно впервые позвали оппозицию на круглый стол - обсудить декрет о тунеядстве
10.03.2017 14:32 — Новости Экономики | Tut.by
Гродненские власти впервые организовали круглый стол с представителями оппозиции. На встрече присутствовали председатель горисполкома Мечислав Гой, его заместитель Зоя Кулеша, представители администраций районов города, налоговой, прокурор Гродно. Со стороны оппозиции — члены БНФ, БСДГ, ОГП, кампании «Говори правду», «Справядлівага свету» и правозащитники.
Не все представители партий смогли пройти в горисполком: пускали на круглый стол по списку. Присутствия журналистов, по словам организаторов, формат мероприятия не предусматривал. Так что о том, что городские власти обсуждали с оппозицией, уже после 2,5-часовой встречи рассказали представители демсил.
— Першапачаткова было заяўлена, што будзе абмеркаванне той сітуацыі, якая склалася з дэкрэтам № 3, аднак большая частка сустрэчы была лекцыей аб тым, што робіцца добрага ў нашым горадзе, як ён развіваецца і якія планы ў гарадскога кіраўніцтва. Дэмакратычныя сілы выказалі сваю агульную пазіцыю, якая была намі ўчора ўзгоднена. Мы маем чатыры асноўныя патрабаваннні для аднаўлення грамадзянскага дыялага. Па-першае — гэта адмена дэкрэта № 3. Таксама мы патрабуем аднаўлення свабоды сходаў у Беларусі ўвогуле, і ў нашым горадзе ў прыватнасці, — рассказал руководитель Гродненской городской организации партии БНФ Вадим Саранчуков. — У горадзе склалася такая сітуацыя, што за апошнія гады не была задаволена ніводная заяўка на правядзенне мірных сходаў. Трэцяе — гэта спыненне палітычнага пераследу актывістаў за ўдзел і арганізацыю акцыі. А таксама мы прапанвалі мясцовай уладзе рашэнне аб адмене выплат па дэкрэце № 3 для ўсіх жыхароў Гродна.
На данный момент на гродненских активистов за организацию
Также гродненская оппозиция обсудила с местными властями акцию против декрета о тунеядстве 15 марта. На мероприятие была подана заявка, однако власти
Представители городской власти комментировать круглый стол не стали.
Напомним, с
Вчера на совещании об актуальных вопросах развития страны Александр Лукашенко
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В Гродно впервые прошел круглый стол, организованный администрацией города, на который пригласили представителей различных политических партий, представленный в...
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