В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Окна нового жилого комплекса в Екатеринбурге откроют панораму на исторический центр В марте 2017 года будет сдан в эксплуатацию третий дом ЖК Ольховский парк, расположенного в шаговой доступности от центра Екатеринбурга, на берегу реки Ольховка. Из...

В марте 2017 года будет сдан в эксплуатацию третий дом ЖК Ольховский парк, расположенного в шаговой доступности от центра Екатеринбурга, на берегу реки Ольховка. Из четырех жилых домов комплекса два уже заселены, а последний дом будет введен в эксплуатацию в начале 2019 года. Преимуществами Ольховского парка являются его удачное расположение и увеличенные оконные проемы, которые позволят будущим жильцам любоваться из своих квартир видом на исторический центр, городскую набережную и Екатеринбург-сити. Размер окон домов комплекса 1,9 на 1,7 метра, что на 25-30 процентов больше стандартного. Это не только открывает панорамный вид города, но и увеличивает освещенность в квартирах. Чтобы солнечный свет был безопасным и не нагревал помещение, окна покрыты напылением Stopsol, которое сохраняет свет в комнатах, но задерживает невидимый глазу вредный ультрафиолет и снижает степень нагрева воздуха. Помимо эстетических функций, остекление жилого комплекса призвано обеспечить теплоэффективность домов.Это достигается благодаря установке двухкамерных стеклопакетов с пятьюкамерными поливинилхлоридными профилями и остеклению лоджий тёплым алюминиевым профилем Schüco с термостойкими вставками из полиамида. Установленный в домах Ольховского парка пластиковый профиль Schüco Corona CT 70 устойчив к излучению, царапинам и климатическим воздействиям, а установленные на производстве технологичные EPDM-уплотнители из каучука гарантируют абсолютную герметичность и существенно сокращают теплопотери в квартирах, говорит Василий Заровнятных, заместитель директора компании Стройплэкс, занимавшейся остеклением дома.Также для поддержания тепла и комфорта жильцов все дома обслуживаются собственной котельной и оборудованы современной системой отопления с индивидуальными терморегуляторами и подачей тепла в зависимости от температуры на улице. Для улучшения микроклимата в квартирах предусмотрены дополнительная опция, а именно, система микропроветривания, и специально оборудованное место для установки кондиционера.Инфраструктура комплекса отвечает потребностям всех поколений. На территории расположены многоуровневый паркинг, детский сад, фитнес-центр, аптека, магазины и рестораны. Как комментирует Анастасия Полухина, директор по маркетингу холдинга Форум-групп, занимающегося строительством и девелопментом ЖК, для многих жильцов ключевую роль при покупке квартиры сыграло именно местоположение. С одной стороны, комплекс находится в спокойном районе, с огороженной от автомобилей территорией, с другой, рядом набережная и городской центр.www.schueco.ru