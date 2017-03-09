В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первые в России насосы Grundfos серии KPV PACO будут обеспечивать Люберцы чистой водой В начале сентября 2016 года в Люберцах была открыта после реконструкции станция второго подъема, призванная обеспечить население нового микрорайона Красная Горка...

В начале сентября 2016 года в Люберцах была открыта после реконструкции станция второго подъема, призванная обеспечить население нового микрорайона Красная Горка водными ресурсами. Для этих целей АО Люберецкий Водоканал выбрало насосы двустороннего входа вертикального монтажа GRUNDFOS PACO KPV. При выборе оборудования мы были сильно ограничены в пространстве. Связано это было с тем, что в том же машинном зале, где ранее располагались насосы старого типа, стояла станция обезжелезивания. В результате чего размещение насосов горизонтального исполнения было невозможно. Привычные насосы консольного или консольно-моноблочного типа нам не подходили ввиду сильных геометрических ограничений в насосном зале. Оборудование GRUNDFOS нас полностью устраивает. Насосы отвечают всем техническим характеристикам, экономят затраты на электроэнергию, просты в эксплуатации и обладают компактными габаритными размерами, рассказывает Илья Клейнбурд, главный технолог люберецкого водоканала. Насосы двустороннего входа с разъемным корпусом GRUNDFOS PACO KP/KPV представляют собой одноступенчатые центробежные несамовсасывающие насосы со спиральным отводом.Они обеспечивают высокую энергетическую эффективность и низкую стоимость жизненного цикла. Двухзавитковый спиральный отвод позволяет снизить радиальную нагрузку на вал и минимизировать шум и вибрацию. Стоить отдельно отметить, что специальная конструкция насосов GRUNDFOS PACO KPV с упрощенным доступом к внутренним частям насоса облегчает сервисное обслуживание таких элементов насоса, как кольца щелевого уплотнения, подшипники и торцевые уплотнения.В рамках плановой модернизации также планируется реконструкция действующих ВЗУ номер 2 и 5 в Люберцах и ВЗУ номер 17 в Томилино. Успешный опыт применения насосов GRUNDFOS PACO KPV позволил руководству водоканала сделать выбор в пользу оборудования GRUNDFOS. В своем ведении АО Люберецкий Водоканал имеет 17 водозаборных узлов, 45 артезианские скважины, 22 канализационных насосных станций, а также 7 обезжелезивающих установок.www.grundfos.ru