В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Устройства и инновационные охранные системы АРМО на MIPS/Securika-2017 АРМО-Системы приглашает специалистов на 23-й Международный форум технических средств охраны, безопасности и противопожарной защиты MIPS/Securika 2017, который пройдет с 21...

АРМО-Системы приглашает специалистов на 23-й Международный форум технических средств охраны, безопасности и противопожарной защиты MIPS/Securika 2017, который пройдет с 21 по 24 марта 2017 года в московском выставочном комплексе Экспоцентр. Посетители стенда компании увидят в работе охранные системы на базе современных 4K UHD камер, уникальных биометрических считывающих устройств по взмаху руки и новых устройств охранно-пожарной сигнализации, в том числе для сверхраннего обнаружения возгораний. В этом году АРМО-Системы представит новейшие охранные системы от таких вендоров, как Axis Communications, Bosch Security Systems, CBC Group, Fujinon, HID Global, Honeywell, Lantech, Milestone, Pelco by Schneider Electric, Wisenet Samsung, Safran, Satel, Smartec, Videotec, Xtralis и других известных брендов.Зона стенда АРМО-Системы, посвященная охранным системам управления доступом, объединит высокоточные биометрические устройства Morpho/Safran, включая не имеющие аналогов считыватели MorphoWave Tower, Sigma, знаменитое решение HID Mobile Access для контроля доступа в помещения по мобильным телефонам и мультисчитыватели HID, которые работают с RFID-картами различных форматов. А также запирающие устройства производства Abloy и effeff. Впервые в России АРМО-Системы продемонстрирует охранные системы на базе ПО Lenel OnGuard 7.3 и новейшую модификацию контроллера Lenel LNL-4420, способную работать в качестве BacNet-сервера при интеграции охранных систем и автоматики зданий.Широкий спектр новейших устройств для систем охранной и пожарной сигнализации АРМО-Системы представит брендами Bosch, Honeywell, Notifier, Satel, Securiton, Simplex, System Sensor, UTC, Xtralis и НИТА. При этом особый интерес посетителей стенда АРМО-Системы, несомненно, вызовут модульные охранные системы оповещения о пожаре и эвакуации Bosch Paviro и системы сверхраннего обнаружения возгораний на базе извещателей Vesda-E VEA-A10 компании Xtralis.Из новинок Xtralis также будет демонстрироваться трехкомпонентный детектор движения ASIM TT 298-353-L0 для ИТС автомагистралей. При этом от System Sensor, как и от UTC, будут представлены извещатели с передовыми технологиями идентификации дыма и различные оповещатели системы сигнализации, включая устройства российского производства.Для максимально эффективного охранного видеоконтроля особо важных объектов АРМО-Системы установит на стенде мощные PTZ-камеры и модели типа рыбий глаз от лидеров рынка, Pelco by Schneider Electric, Wisenet Samsung и Videotec. Среди новинок этих брендов АРМО-Системы предложит оценить охранные системы видеонаблюдения с использованием поворотной камеры Pelco S6230 серии Enhanced Low Light, которая выделяется среди аналогов сверхвысокой чувствительностью и 30х трансфокатором, обеспечивающими видеоконтроль с Full HD разрешением при 60 к/с.Не менее интересна для посетителей станет PTZ-камера Samsung PNP-9200RHP с 20х оптикой и видеотрансляцией в 4K Ultra HD / H.265 и поворотная модель Videotec ULISSE2. Для полноценного 360-градусного обзора АРМО-Системы представит камеры Samsung PNF-9010RP Fish eye и 4-сенсорные купольные камеры Pelco Optera 270.Повышенный интерес специалистов к компактным многофункциональным решениям отразился в охранном оборудовании для видеонаблюдения многих производителей. Из таких продуктов на Securika Moscow 2017 АРМО-Системы представит три топовые миникамеры AXIS Communications, а именно M1065-L с разрешением 1080p, M2026-LE и M3106-L с Quad HD 1440p.Кроме того, будут демонстрироваться охранные IP-камеры марки GANZ серии GenSTAR, в том числе и тепловизоры ZNT8-BAIF33 с функцией измерения температуры, которые позволяют создавать профессиональные охранные системы при ограниченном бюджете.Также АРМО-Системы покажет ультракомпактные коммутаторы Lantech, новинки оптики Fujinon, IP-камер Bosch Security Systems и Honeywell серии Jupiter, это уличная PTZ-камера HDZ302DE, fish eye камера HFD6GR1 и 4K Ultra HD модель HBD8GR1, с поддержкой кодека H.265.Управление развернутой на стенде охранной системой видеонаблюдения обеспечит мощное программное обеспечение Milestone XProtect Corporate, которое с успехом работает даже с крупномасштабных видеосистемах аэропортов или Безопасного города.Это ПО с открытой платформой, высочайшей производительностью, полной поддержкой 64-битной архитектуры и протоколов ONVIF, рассчитано на управление всеми компонентами, которые использует охранная система, через единый интерфейс вне зависимости от их количества и размещения.Что касается более бюджетного управляющего ПО для систем видеонаблюдения любых масштабов, то АРМО-Системы представит на MIPS/Securika-2017 ПО GANZ Cortrol, 16-канальная версия которого предоставляется бесплатно для покупателей IP-камер марки GANZ.www.armosystems.ru