В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СОЮЗ-Центр комплексно представит продукцию в рамках выставки Деревянный дом. Весна-2017 Являясь традиционным участником российских и международных профильных выставок, ООО КМДК СОЮЗ-Центр успешно использует этот инструмент в продвижении...

Являясь традиционным участником российских и международных профильных выставок, ООО КМДК СОЮЗ-Центр успешно использует этот инструмент в продвижении собственной продукции, в частности домов из клееного бруса Доминат на рынке. Начало нового строительного сезона для ООО КМДК СОЮЗ-Центр будет отмечено презентацией продукции, производимой на предприятии под торговой маркой Доминант, на XIII Международной выставке Деревянный дом. Весна-2017, которая пройдет на столичной площадке МВЦ Крокус Экспо с 23 по 26 марта. Ежегодное участие в проекте позволяет компании, давно известной за пределами не только своего региона, но и страны в целом, расширить границы сотрудничества, наладить новые деловые связи и поделиться опытом с региональными и мировыми производителями деревянных домов, строительных и отделочных материалов и инженерного оборудования.На своем выставочном стенде в последние дни марта СОЮЗ-Центр представит образцы деревянного домостроения, а также полный спектр продукции, выпускаемой сегодня в цехах предприятия под торговой маркой Доминант. Успешно пройденная в конце прошлого года процедура Независимой лесной сертификации, Forest Stewardship Council, позволит показать продукцию на предстоящей экспозиции в иных, более привлекательных для зарубежных потребителей ракурсах.Современное домостроение Доминант является приоритетным направлением деятельности компании, для развития которого внедряются новейшие технологии строительства и деревообработки, разрабатываются и применяются инновационные строительные материалы.Концепцией выставки Деревянный дом является комплексный подход к созданию деревянного дома на всех этапах, начиная от проектирования и заканчивая строительством, инженерным оснащением, отделкой и обустройством. В связи с чем очевидна уникальность экспонента СОЮЗ-Центр не только как организации, обладающей большим опытом работы в строительной отрасли, но и как предприятия, качественно и в заданные сроки выполняющего функции проектировщика и поставщика домокомплектов.В период с 23 по 26 марта участники и гости выставки Деревянный дом смогут ознакомиться с представленными образцами продукции Доминант, получить исчерпывающую информацию от представителей компании об используемых материалах и применяемых технологиях, узнать о спецпредложениях и заключить договор на производство домокомплекта.www.woodenhouse-expo.ru.