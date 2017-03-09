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Энергоэффективность зданий в России будет экономически обоснованной

10.03.2017 11:50 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Энергоэффективность в России приобретает четкие экономические характеристики. В рамках XII Международного конгресса Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий руководитель направления Энергоэффективность зданий Корпорации ТехноНИКОЛЬ Станислав Щеглов презентовал уникальный калькулятор расчета энергетического паспорта зданий. Разработанный совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом имени Петра Великого инструмент позволяет получать точные данные по окупаемости ресурсосберегающих мероприятий. Представленный одним из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов калькулятор автоматизирует расчеты по СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. Для получения с его помощью энергетического паспорта здания необходимо ввести все предусмотренные сводом правил параметры. На выходе кроме показателя энергетической эффективности инструмент дает четкое распределение поступлений и потерь тепловой энергии и позволяет на этапе проектирования нового строительства или реконструкции гибко моделировать параметры.

С помощью калькулятора можно оценить и техническую и экономическую эффективность мероприятий по повышению энергоэффективности. Для расчета окупаемости инвестиций при использовании собственных или заемных средств применен метод дисконтируемой окупаемости.

Калькулятор позволяет выбрать наиболее эффективный для каждого конкретного случая комплекс мероприятий. Так, в приведенных в презентации расчетах энергетического паспорта многоквартирного дома наибольший объем теплопотерь пришелся на окна. Но срок окупаемости инвестиций по замене их на более энергоэффективные превышает 10 лет.

Более оптимальным по совокупности технических и экономических показателей решением оказались мероприятия по улучшению теплоизоляции ограждающих конструкций, комментирует Станислав Щеглов. В перспективе представленный нами инструмент может способствовать трансформации энергоэффектности в нашей стране из разряда абстрактных понятий в четкий экономически обоснованный показатель.

www.tn.ru
 
 
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