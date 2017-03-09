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Президент: Мелкие придирки к бизнесменам и инвесторам недопустимы

10.03.2017 14:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Мелкие придирки к представителям реального сектора экономики и инвесторам недопустимы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем.

«Обращаю внимание не только прокуратуры, но и всех контролирующих органов. Применяемые к нарушителям меры ответственности должны быть соизмеримы с допущенными нарушениями, стимулировать добровольное устранение последствий этих нарушений и возмещение вреда пострадавшим. Недопустимы мелкие придирки к представителям реального сектора экономики и инвесторам, когда излишняя принципиальность в вопросах внесения исков и представлений по формальным признакам несоблюдения законодательства приводит к приостановлению реализации инвестиционных проектов, прекращению деятельности субъектов хозяйствования. В итоге теряем налогоплательщиков, снижаем бизнес-привлекательность страны и лишаем людей работы», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Особенно, по словам президента, необходим взвешенный подход при принятии мер реагирования в ситуациях, когда инвестиционный проект находится в активной стадии реализации, а также когда инвесторы и иные субъекты хозяйствования добросовестно выполняют налоговые и другие социальные обязательства.

Глава государства добавил, что сегодня активно обсуждается и тема декриминализации экономических преступлений. «Но, исключив их из Уголовного кодекса, мы можем оставить бизнес один на один с мошенниками. Поэтому одновременно с вопросом декриминализации следует изучить возможность отнесения таких преступлений к делам частного обвинения. Такой шаг позволит одновременно разгрузить правоохранительный блок и повысить доступность правосудия, при этом не допуская разгула криминалитета», — считает Лукашенко.

«Следует стараться упрощать и удешевлять разрешительную систему. Неправильно, если госорган стремится зарабатывать на сертификации продукции или выдаче лицензий. Именно отсюда зреет коррупция и другие злоупотребления. Это сдерживает экономическое развитие», — заявил президент.

Важность работы в данном направлении Александр Лукашенко подчеркнул на примере МЧС, отметив необходимость новых подходов к надзорной деятельности. «Пожарный инспектор не должен быть пугалом, особенно для предпринимателей. Мы об этом говорили, и думаю, что после этих разговоров дело с мертвой точки сдвинулось», — сказал глава государства.

 
 
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"В итоге теряем налогоплательщиков, снижаем бизнес-привлекательность страны и лишаем людей работы", - обратил внимание Александр Лукашенко.

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