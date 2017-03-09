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Власти разрешили "Марш нетунеядцев" в Минске, но не в центре города
10.03.2017 15:23 — Новости Экономики | Tut.by
Мингорисполком разрешил провести «Марш нетунеядцев» в Минске 15 марта от Академии наук до пл. Бангалор. Организаторы не хотят идти по этому маршруту, но планируют собраться на разрешенном месте у кинотеатра «Октябрь» и решить вместе с людьми, куда идти дальше.
Одним из заявителей акции был представитель БХД Денис Садовский, он ходил сегодня на переговоры в Мингорисполком.
— Мы заявілі, што зараз грамадска-палітычная сітуацыя патрабуе паходу ў цэнтр. Яны адмовіліся і сказалі, што на гэта яны дазволу не даюць.
Один из лидеров БХД Виталий Рымашевский заявил, что оппозиция предложила городским властям предоставить аппаратуру и дать возможность главе Мингорисполкома Андрею Шорцу пообщаться с собравшимися.
— Пускай бы поговорили с людьми вместе с оппозицией. Они этого не хотят. А Шорец, я считаю, действует как провокатор. Он прекрасно понимает, что ни на какой Бангалор люди сегодня не пойдут, даже если лидеры оппозиции их туда позовут.
В итоге заявители акции, среди которых есть представители партии «Зеленых», БСДП (Грамада), БХД и ОГП решили позвать людей в разрешенное место сбора — к кинотеатру «Октябрь» в 17.30 15 марта. Решение о дальнейшем маршруте марша будет принято там.
Напомним, последние три недели недовольные декретом № 3 белорусы протестуют в Минске и городах страны. Кроме столичного «
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Оппозиция решила позвать людей в разрешенное место сбора - к кинотеатру "Октябрь" в 17.30 15 марта. Решение о дальнейшем маршруте марша будет принято там.
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