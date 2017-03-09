Мингорисполком разрешил провести «Марш нетунеядцев» в Минске 15 марта от Академии наук до пл. Бангалор. Организаторы не хотят идти по этому маршруту, но планируют собраться на разрешенном месте у кинотеатра «Октябрь» и решить вместе с людьми, куда идти дальше.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Одним из заявителей акции был представитель БХД Денис Садовский, он ходил сегодня на переговоры в Мингорисполком.

— Мы заявілі, што зараз грамадска-палітычная сітуацыя патрабуе паходу ў цэнтр. Яны адмовіліся і сказалі, што на гэта яны дазволу не даюць.

Один из лидеров БХД Виталий Рымашевский заявил, что оппозиция предложила городским властям предоставить аппаратуру и дать возможность главе Мингорисполкома Андрею Шорцу пообщаться с собравшимися.

— Пускай бы поговорили с людьми вместе с оппозицией. Они этого не хотят. А Шорец, я считаю, действует как провокатор. Он прекрасно понимает, что ни на какой Бангалор люди сегодня не пойдут, даже если лидеры оппозиции их туда позовут.

В итоге заявители акции, среди которых есть представители партии «Зеленых», БСДП (Грамада), БХД и ОГП решили позвать людей в разрешенное место сбора — к кинотеатру «Октябрь» в 17.30 15 марта. Решение о дальнейшем маршруте марша будет принято там.

Напомним, последние три недели недовольные декретом № 3 белорусы протестуют в Минске и городах страны. Кроме столичного « Марша рассерженных белорусов » на акции в Бресте, Гомеле и Витебске пришли больше чем по тысяче человек. После брестской акции суды начали давать активистам сутки ареста . На вчерашнем совещании силовики получили приказ «выковыривать как изюм из булки» провокаторов, но дать простым людям выражать свое недовольство. Местным чиновникам поручили выходить к протестующим.