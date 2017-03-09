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Власти разрешили "Марш нетунеядцев" в Минске, но не в центре города

10.03.2017 15:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Мингорисполком разрешил провести «Марш нетунеядцев» в Минске 15 марта от Академии наук до пл. Бангалор. Организаторы не хотят идти по этому маршруту, но планируют собраться на разрешенном месте у кинотеатра «Октябрь» и решить вместе с людьми, куда идти дальше.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Одним из заявителей акции был представитель БХД Денис Садовский, он ходил сегодня на переговоры в Мингорисполком.

— Мы заявілі, што зараз грамадска-палітычная сітуацыя патрабуе паходу ў цэнтр. Яны адмовіліся і сказалі, што на гэта яны дазволу не даюць.

Один из лидеров БХД Виталий Рымашевский заявил, что оппозиция предложила городским властям предоставить аппаратуру и дать возможность главе Мингорисполкома Андрею Шорцу пообщаться с собравшимися.

— Пускай бы поговорили с людьми вместе с оппозицией. Они этого не хотят. А Шорец, я считаю, действует как провокатор. Он прекрасно понимает, что ни на какой Бангалор люди сегодня не пойдут, даже если лидеры оппозиции их туда позовут.

В итоге заявители акции, среди которых есть представители партии «Зеленых», БСДП (Грамада), БХД и ОГП решили позвать людей в разрешенное место сбора — к кинотеатру «Октябрь» в 17.30 15 марта. Решение о дальнейшем маршруте марша будет принято там.

Напомним, последние три недели недовольные декретом № 3 белорусы протестуют в Минске и городах страны. Кроме столичного «Марша рассерженных белорусов» на акции в Бресте, Гомеле и Витебске пришли больше чем по тысяче человек. После брестской акции суды начали давать активистам сутки ареста. На вчерашнем совещании силовики получили приказ «выковыривать как изюм из булки» провокаторов, но дать простым людям выражать свое недовольство. Местным чиновникам поручили выходить к протестующим.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Оппозиция решила позвать людей в разрешенное место сбора - к кинотеатру "Октябрь" в 17.30 15 марта. Решение о дальнейшем маршруте марша будет принято там.

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