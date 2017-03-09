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Инфляция в Беларуси за февраль составила 0,5%

10.03.2017 15:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар — Sputnik. Потребительские цены на товары и услуги в Беларуси за февраль выросли на 0,5% по сравнению с январем, сообщили Sputnik в Национальном статистическом комитете республики.

В феврале 2016 года продовольственные товары подорожали на 0,5% по сравнению с январем. Цены на непродовольственные товары, напротив, снизились на 0,02%.

Цены и тарифы на платные услуги в феврале выросли по сравнению с январем на 1,5%.

Согласно макропрогнозу, инфляция в 2017 года не должна превысить 9%.

За 2016 год инфляция в Беларуси составила 10,6% при прогнозе в 12%.

 
Теги: Минск
 
 
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Продовольственные товары за февраль подорожали на 0,5%, промышленные, наоборот, подешевели на 0,02%, тарифы и цены на услуги выросли за месяц на 1,5%.

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