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Активиста Сергея Пальчевского выпустили на свободу после трех суток ареста
10.03.2017 16:32 — Новости Экономики | Tut.by
Активиста Сергея Пальческого выпустили в пятницу после трех суток ареста, передает корреспондент TUT.BY. Встречающие ждали его возле ИВС на Окрестина, но Пальчевского вывезли и отпустили на свободу в Первомайском РУВД.
Напомним, что 7 марта активиста задержали в подъезде дома и доставили в Первомайское РУВД. Вечером он уже был в суде, где его
24 февраля Сергей Пальчевский
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