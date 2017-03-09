Активиста Сергея Пальческого выпустили в пятницу после трех суток ареста, передает корреспондент TUT.BY. Встречающие ждали его возле ИВС на Окрестина, но Пальчевского вывезли и отпустили на свободу в Первомайском РУВД.

Напомним, что 7 марта активиста задержали в подъезде дома и доставили в Первомайское РУВД. Вечером он уже был в суде, где его осудили на 3 суток (изначально было известно о 10 сутках ареста) ареста по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).



Фото: "Радыё Свабода"

24 февраля Сергей Пальчевский приковал себя наручниками к грузовику строителей в знак протеста против застройки участка у урочища "Куропаты".