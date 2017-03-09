﻿ Активиста Сергея Пальчевского выпустили на свободу после трех суток ареста. 21.by
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Активиста Сергея Пальчевского выпустили на свободу после трех суток ареста

10.03.2017 16:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Активиста Сергея Пальческого выпустили в пятницу после трех суток ареста, передает корреспондент TUT.BY. Встречающие ждали его возле ИВС на Окрестина, но Пальчевского вывезли и отпустили на свободу в Первомайском РУВД. 

Напомним, что 7 марта активиста задержали в подъезде дома и доставили в Первомайское РУВД. Вечером он уже был в суде, где его осудили на 3 суток (изначально было известно о 10 сутках ареста) ареста по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).


Фото: "Радыё Свабода"

24 февраля Сергей Пальчевский приковал себя наручниками к грузовику строителей в знак протеста против застройки участка у урочища "Куропаты".

 
 
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24 февраля Пальчевский приковал себя наручниками к грузовику строителей в знак протеста против застройки участка у урочища "Куропаты".

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