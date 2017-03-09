В январе 2017 года сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси сложилось отрицательным и составило 25,4 млн долларов. В январе 2016 года сальдо было положительным – 74,3 млн долларов.

Как свидетельствуют данные Национального банка , Беларусь в январе по сравнению с таким же периодом 2016 года увеличила внешнеторговый оборот товаров и услуг на 18,3% до 4,536 млрд долларов, в том числе экспорт - на 15,4% до 2,255 млрд долларов и импорт на 21,3% до 2,281.

Внешнеторговый оборот товаров в январе вырос на 22,7% до 3,787 млрд долларов, в том числе экспорт - на 15,2% до 1,756 млрд долларов и импорт - на 30,1% до 2,031 млрд. Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательным в размере 274,9 млн долларов (в январе 2016 года - минус 37,8 млн долларов).

Внешнеторговый оборот услуг снизился на 0,1% до 748,9 млн долларов. При этом экспорт услуг вырос на 15,9% до 499,2 млн долларов, а импорт снизился на 21,6% до 249,7 млн. Сальдо сложилось положительным и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло в 2,2 раза до 249,5 млн долларов.

Напомним, что, согласно первой оценке в январе 2017 года, объем Валового внутреннего продукта в текущих ценах составил 7,8 млрд рублей, снизившись в сопоставимых ценах на 0,5% к уровню января 2016 года.