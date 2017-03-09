Складывающаяся в Беларуси социально-экономическая ситуация не вызывает озабоченности у главы Администрации президента Натальи Кочановой. Об этом она заявила журналистам 10 марта в Минске.

«Потому что я вижу, насколько мудрое решение у главы нашего государства, насколько, в общем-то, та политика, которая проводится в нашей стране, абсолютно правильная и выверенная. А то, что некоторые люди просто пытаются раскачать ситуацию в нашей стране, вы знаете, их, к счастью, совсем немного», — сказала Кочанова.

Она пожелала недовольным гражданам, чтобы те «все-таки разобрались в той ситуации, которая есть действительно в нашей стране, и все-таки оценили по достоинству, что мы имеем и что можно иметь, если пойти на какие-то меркантильные сиюминутные порывы в своей жизни». «Поэтому нам нельзя просто скатываться до того, чтобы в нашей стране были какие-то моменты, которые сегодня абсолютно никому не нужны», — добавила глава Администрации президента.

По ее мнению, большинство граждан Беларуси сегодня довольны проводимой политикой государства. «Конечно, есть сложности, не без этого», — добавила Кочанова.

Она подчеркнула, что на совещании 9 марта Лукашенко четко поставил задачу — «трудоустроить тех людей, которые хотя работать». Чиновница подчеркнула, что выполнение поручений на местах будет контролироваться Администрацией президента.

Кочанова также заявила, что задача довести в 2017 году среднюю зарплату до 500 долларов «должна быть выполнена беспрекословно». Она уверена в том, что все озвученные главой государства 9 марта поручения выполнимы — «потому по-другому быть не может». «Меня никто не переубедит, что, если ответственно относиться к своему делу, все задачи по плечу», — добавила глава президентской администрации.

На совещании об актуальных вопросах развития страны Александр Лукашенко, напомним, поручил устранить все недочеты в Декрете № 3. Президент также потребовал трудоустроить до 1 мая всех безработных.

Как сообщила по окончании совещания журналистам Наталья Кочанова, уплата сбора на тунеядство на год приостанавливается, тем, кто уже внес сбор, вернут деньги, если они трудоустроены и будут работать.