Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил дочерним белорусским компаниям крупного литовского агрохолдинга «КГ Груп» кредит в размере 10 млн долларов на финансирование оборотного капитала.

«КГ Груп» является одним из крупнейших производителей комбикорма и премиксов, муки и мяса птицы в странах Балтии. Выделяемые средства должны содействовать трансграничному сотрудничеству путем внедрения лучших отраслевых стандартов и технологий на белорусском рынке, сообщили БелаПАН в пресс-службе ЕБРР.

«КГ Груп» работает на белорусском рынке 10 лет. На начальном этапе деятельность была сосредоточена на сбыте продукции через местную дочернюю компанию «КЛМ», позже было создано производство премиксов для комбикорма на дочернем предприятии «Белфидагро».

«КЛМ» и «Белфидагро» являются заемщиками ЕБРР под гарантию материнской компании «КГ Груп». Кредитные средства будут использоваться для финансирования потребностей обеих компаний в оборотном капитале, включая производство комбинированных премиксов и добавок для животных, а также для торговли семенами, пестицидами, ветеринарными фармацевтическими препаратами и кормовыми добавками.

«Для нас очень важно оказывать содействие такому отличному примеру трансграничного сотрудничества. «КГ Груп» внедряет в Беларуси передовые методы работы и технологии, что сделает местную экономику более конкурентоспособной и устойчивой к внешним факторам», — отметил глава белорусского представительства ЕБРР Александр Пивоварский.

«Мы видим развитие в Беларуси сегмента корма для животных и производства премиксов. Поэтому мы можем поделиться своим опытом, полученным нами в Литве и других странах в процессе производства премиксов, корма, розничной торговли ветеринарными препаратами. Получаемые нами инвестиции будут направлены в эти компании с целью эффективной работы с современными технологиями производства и культивации. Следовательно, эти инвестиции очень важны не только для нашего бизнеса, но и для данного сегмента рынка в Беларуси», — отметил председатель правления «КГ Груп» Таутвидас Барштис.

Справка БелаПАН. «КГ Груп» — одна из крупнейших и самых экономически сильных объединенных компаний в Литве. Деятельность группы сосредоточена на всей цепочке сельскохозяйственного производства. «КГ Груп» развивает 11 разных направлений бизнеса, является владельцем 20 компаний в Литве и других странах, имеет годовой оборот в 450 млн евро. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 1,8 млрд евро примерно в 70 проектов в различных секторах экономики страны.