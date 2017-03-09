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Обошлось без задержаний. Оппозиция начала приглашать на День Воли до разрешения марша
10.03.2017 17:50 — Новости Экономики | Tut.by
Еще до официального ответа Мингорисполокма, активисты «Моладзі БНФ» решили пригласить белорусов на шествие 25 марта по случаю Дня Воли. Возле главного корпуса Академии искусств на проспекте Независимости они раздавали прохожим листовки и ленточки с орнаментом. Обошлось без задержаний.
Прохожие спокойно реагировали на действия активистов. Вопросы были только у одной из сотрудниц Минского политехнического колледжа, который находится рядом. Она требовала у парней разрешение властей на проведение шествия 25 марта и грозилась вызвать милицию.
8 февраля
Первая заявка на проведение акции была передана в Мингорисполком 6 января, но оппозиции ответили отказом. Официально — из-за неправильно оформленных документов.
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Возле главного корпуса Академии искусств на проспекте Независимости они раздавали прохожим листовки и ленточки с орнаментом.
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