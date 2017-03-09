В Молодечно проходит очередной марш протеста против декрета о тунеядстве. Это первая акция после того, как Александр Лукашенко решил приостановить взимание сборов с «тунеядцев» на год.

За день до акции приходили сообщения о том, что центральная площадь города закрыта на ремонт.

К началу меропрития на центральной площади города собралось около четырехсот человек.

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18.05 На акцию собралось около 400 человек.

18.20 К собравшимся вышел мэр Молодечно Александр Яхновец. Он сказал, что митинг несанкционированный и участников могут привлечь к административной ответственности. Он пригласил людей в исполком для встречи с руководством города и депутатам.

Собравшиеся отказались вести переговоры в чиновничьих кабинетах и проводили мэр криками: «Ганьба!»

Напомним, последние три недели недовольные белорусы протестуют в Минске и городах страны. Кроме столичного « Марша рассерженных белорусов », на акции в Бресте, Гомеле и Витебске пришли больше чем по тысяче человек. После брестской акции суды начали давать активистам сутки ареста . На вчерашнем совещании силовики получили приказ «выковыривать как изюм из булки» провокаторов, но дать простым людям выражать свое недовольство. Местным чиновникам поручили выходить к протестующим.