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"Марш нетунеядцев" в Молодечно. LIVE

10.03.2017 18:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Молодечно проходит очередной марш протеста против декрета о тунеядстве. Это первая акция после того, как Александр Лукашенко решил приостановить взимание сборов с «тунеядцев» на год.

За день до акции приходили сообщения о том, что центральная площадь города закрыта на ремонт.

К началу меропрития на центральной площади города собралось около четырехсот человек.

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18.05 На акцию собралось около 400 человек.

18.20 К собравшимся вышел мэр Молодечно Александр Яхновец. Он сказал, что митинг несанкционированный и участников могут привлечь к административной ответственности. Он пригласил людей в исполком для встречи с руководством города и депутатам.

Собравшиеся отказались вести переговоры в чиновничьих кабинетах и проводили мэр криками: «Ганьба!»

Напомним, последние три недели недовольные белорусы протестуют в Минске и городах страны. Кроме столичного «Марша рассерженных белорусов», на акции в Бресте, Гомеле и Витебске пришли больше чем по тысяче человек. После брестской акции суды начали давать активистам сутки ареста. На вчерашнем совещании силовики получили приказ «выковыривать как изюм из булки» провокаторов, но дать простым людям выражать свое недовольство. Местным чиновникам поручили выходить к протестующим.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Это первая акция после того, как Александр Лукашенко решил приостановить взимание сборов с "тунеядцев" на год.

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