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"Марш нетунеядцев" в Молодечно. LIVE
10.03.2017 18:06 — Новости Экономики | Tut.by
В Молодечно проходит очередной марш протеста против декрета о тунеядстве. Это первая акция после того, как Александр Лукашенко
За день до акции приходили сообщения о том, что центральная площадь города закрыта на ремонт.
К началу меропрития на центральной площади города собралось около четырехсот человек.
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18.05 На акцию собралось около 400 человек.
18.20 К собравшимся вышел мэр Молодечно Александр Яхновец. Он сказал, что митинг несанкционированный и участников могут привлечь к административной ответственности. Он пригласил людей в исполком для встречи с руководством города и депутатам.
Собравшиеся отказались вести переговоры в чиновничьих кабинетах и проводили мэр криками: «Ганьба!»
Напомним, последние три недели недовольные белорусы протестуют в Минске и городах страны. Кроме столичного «
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Это первая акция после того, как Александр Лукашенко решил приостановить взимание сборов с "тунеядцев" на год.
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