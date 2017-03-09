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Кочанова о зарплатах по 500 и трудоустройстве тунеядцев: все по плечу

10.03.2017 18:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар — Sputnik. Поставленные главой государства социально-экономические задачи по развитию Беларуси выполнимы, заявила в пятницу журналистам руководитель Администрации президента Наталья Кочанова.

Кочанова о зарплатах по 500 и трудоустройстве тунеядцев: все по плечу
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне потребовал до 1 мая трудоустроить всех безработных и напомнил о своем  довести уровень средней зарплаты по стране до 500 долларов в эквиваленте.

"Меня никто не переубедит, что, если ответственно относиться к своему делу, все задачи по плечу", — заявила Кочанова и отметила, что все поручения президента будут выполнены, так как "иначе быть не может".

Глава Администрации президента признала то, что в стране, как и в семье, бывают разные периоды — подъемы, спады и не очень простые ситуации.

"Но если семья крепкая, она переживет все. Так и в стране: когда мы вместе, я считаю, что нам любые невзгоды по плечу", — отметила Кочанова, ее слова передает БелТА.

Глава Администрации президента выразила уверенность: "Благодаря целенаправленному труду граждан Беларусь будет процветать". Также она добавила, что в стране проводится выверенная политика.

"Некоторые люди просто пытаются раскачать ситуацию — их, к счастью, совсем немного", — констатировала Кочанова.

Чиновница напомнила: она часто бывает в регионах, где общается с белорусами. "Мы видим, что происходит в нашей стране. Конечно, есть сложности, не без этого, и никто их не скрывает", — заметила глава Администрации президента.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава президентской администрации подчеркнула, что в стране проводится выверенная политика, пусть некоторые и "пытаются раскачать лодку".

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