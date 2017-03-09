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ЕБРР поможет литовскому миллионеру развивать производство кормов для животных в Беларуси

10.03.2017 18:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит крупному литовскому агрохолдингу «КГ Груп» Таутвидаса Барштиса 10 млн евро в виде кредита на финансирование оборотного капитала двух дочерних предприятий в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба банка.


«КГ Груп» ведет бизнес на белорусском рынке в течение 10 лет. На начальном этапе деятельность была сосредоточена на сбыте продукции через местную дочернюю компанию «КЛМ», позже произошел переход к производству премиксов для комбикорма на дочернем предприятии «Белфидагро» в Осиповичском районе. «Дочки» являются заемщиками ЕБРР под гарантию материнской компании «КГ Груп».

Кредитные средства будут использоваться для финансирования потребностей обеих компаний в оборотном капитале, включая производство комбинированных премиксов и добавок для животных, а также для торговли семенами, пестицидами, ветеринарными фармацевтическими препаратами и кормовыми добавками, говорится в сообщении.

«Мы видим развитие в Беларуси сегмента корма для животных и производства премиксов. Получаемые нами инвестиции будут направлены в эти компании с целью эффективной работы с современными технологиями производства и культивации», — сказал Таутвидас Барштис, председатель правления «КГ Груп».


В 2015 году «Белфидагро» отгрузило на экспорт продукции на 6,6 млн долларов, что составляет 42,4% от общего объема продаж, говорится на сайте компании.

«КГ Груп» является одним из крупнейших производителей комбикорма и премиксов, муки и мяса птицы в странах Балтии. Деятельность группы сосредоточена на всей цепочке сельскохозяйственного производства. Годовой оборот «КГ Груп» — 450 млн евро.

В 2016 году, по данным журнала Veidas, Таутвидас Барштис со своим сыном поделили 12−13 места в рейтинге самых богатых бизнесменов Литвы. Их состояние оценили в 90 млн евро.

 
 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит крупному литовскому агрохолдингу "КГ Груп" 10 млн евро в виде кредита на финансирование оборотного...

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