Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит крупному литовскому агрохолдингу «КГ Груп» Таутвидаса Барштиса 10 млн евро в виде кредита на финансирование оборотного капитала двух дочерних предприятий в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба банка.





«КГ Груп» ведет бизнес на белорусском рынке в течение 10 лет. На начальном этапе деятельность была сосредоточена на сбыте продукции через местную дочернюю компанию «КЛМ», позже произошел переход к производству премиксов для комбикорма на дочернем предприятии «Белфидагро» в Осиповичском районе. «Дочки» являются заемщиками ЕБРР под гарантию материнской компании «КГ Груп».

Кредитные средства будут использоваться для финансирования потребностей обеих компаний в оборотном капитале, включая производство комбинированных премиксов и добавок для животных, а также для торговли семенами, пестицидами, ветеринарными фармацевтическими препаратами и кормовыми добавками, говорится в сообщении.

«Мы видим развитие в Беларуси сегмента корма для животных и производства премиксов. Получаемые нами инвестиции будут направлены в эти компании с целью эффективной работы с современными технологиями производства и культивации», — сказал Таутвидас Барштис, председатель правления «КГ Груп».





В 2015 году «Белфидагро» отгрузило на экспорт продукции на 6,6 млн долларов, что составляет 42,4% от общего объема продаж, говорится на сайте компании.

«КГ Груп» является одним из крупнейших производителей комбикорма и премиксов, муки и мяса птицы в странах Балтии. Деятельность группы сосредоточена на всей цепочке сельскохозяйственного производства. Годовой оборот «КГ Груп» — 450 млн евро.

В 2016 году, по данным журнала Veidas, Таутвидас Барштис со своим сыном поделили 12−13 места в рейтинге самых богатых бизнесменов Литвы. Их состояние оценили в 90 млн евро.