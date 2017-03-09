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После "Марша нетунеядцев" в Молодечно милиция задержала журналиста и организаторов акции
10.03.2017 19:47 — Новости Экономики | Tut.by
После «Марша нетунеядцев» в Молодечно милиция задержала журналиста БелаПАН Сергея Королевича и троих организаторов акции — сопредседателя Белорусской-христианской демократии Виталия Рымашевского, председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько и главу движения «За свабоду!» Юрия Губаревича.
Журналист TUT.BY сопровождал до автостоянки Виталия Рымашевского. Возле машины оппозиционера уже ждали около десяти сотрудников милиции в форме. Они сказали, что в отношении политика начат административный процесс и предложили проехать в местное РУВД.
Когда Рымашевский предложил ответить сотруднику милиции на все вопросы на улице, к политику подбежали несколько человек в штатском и силой затолкали в микроавтобус.
Корреспондента БелаПАН задержали вместе с Анатолием Лебедько и Юрием Губаревичем. Журналист просто шел рядом с политиками, когда к ним подбежали люди в штатском и затащили в микроавтобус.
Анатолий Лебедько рассказал, что «задержали брутально и с применением силы».
По информации TUT.BY, также задержан участник акции — предсдедатель минской организации БСДП (Грамада) Александр Абрамович.
У сотрудников милиции есть приказ забирать у задержаннных мобильные телефоны.
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После "Марша нетунеядцев" в Молодечно милиция задержала журналиста БелаПАН Сергея Королевича и троих организаторов акции.
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