После «Марша нетунеядцев» в Молодечно милиция задержала журналиста БелаПАН Сергея Королевича и троих организаторов акции — сопредседателя Белорусской-христианской демократии Виталия Рымашевского, председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько и главу движения «За свабоду!» Юрия Губаревича.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Журналист TUT.BY сопровождал до автостоянки Виталия Рымашевского. Возле машины оппозиционера уже ждали около десяти сотрудников милиции в форме. Они сказали, что в отношении политика начат административный процесс и предложили проехать в местное РУВД.

Когда Рымашевский предложил ответить сотруднику милиции на все вопросы на улице, к политику подбежали несколько человек в штатском и силой затолкали в микроавтобус.

Корреспондента БелаПАН задержали вместе с Анатолием Лебедько и Юрием Губаревичем. Журналист просто шел рядом с политиками, когда к ним подбежали люди в штатском и затащили в микроавтобус.

Анатолий Лебедько рассказал, что «задержали брутально и с применением силы».

По информации TUT.BY, также задержан участник акции — предсдедатель минской организации БСДП (Грамада) Александр Абрамович.

У сотрудников милиции есть приказ забирать у задержаннных мобильные телефоны.