Суд Советского района Минска в пятницу арестовал лидера незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевич на 3 суток. Активиста задержали 10 марта несколько человек в штатском. Все происходящее он транслировал на своей странице в Facebook.



Дмитрий и Наста Дашкевич в суде. Фото: Анастасия Бойко, TUT.BY

Наказание Дмитрий Дашкевич получил за участие в акциях протеста на месте строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко. Площадка находится в бывшей охранной зоне — через дорогу от места массового захороненения жерств сталинских репрессий.

Сам Дмитрий Дашкевич попросил суд признать его невиновным и обратил внимание на странные методы задержания.

По словам жены активиста Насты Дашкевич, по дороге в суд ее мужа заковали в наручники и избивали. У него также забрали мобильный телефон, при помощи которого он вел прямую трансляцию своего задержания. До суда активиста держали в машине.

Перед началом судебного заседания активист узнал, что на него был составлен протокол за мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП) и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП).

Активиста осудили по ст. 23.34, по статье 17.1 судья принял решение его оправдать.

Сам Дашкевич заявил, что ожидал получить больше. На свободу активист выйдет в понедельник, 13 марта.

В качестве свидетелей в суде выступили нескольких сотрудников милиции. Они рассказали, что претензии к Дашкевичу у них есть за действия 20 и 24 февраля, а также 3 марта, когда в Куропатах прошел общегородской митинг — всего было составлено пять протоколов.

Среди противоправных действий февраля активисту приписали установку палатки возле стройплощадки 20 февраля, а также то, что он мешал стройке 24 числа : залез на экскаватор, размахивал там бело-красно-белым флагом, выкрикивал лозунги против действующей власти, оскорблял рабочих, повредил габаритный фонарь трактора и снял оранжевый маячок на крыше.



Фото: svaboda.org

Свидетели из числа сотрудников милиции пояснили на суде, что следили за всем происходящим во время протестов. Одни говорили, что не задерживали Дашкевича, «поскольку его действия не носили большой угрозы для общественного порядка». Другие же утверждали, что активист своим поведением угрожал жизни и здоровью не только рабочих на площадке, но и своему.

Дашкевича задержали в тот момент, когда он выходил из офиса Партии БНФ на улице Чернышевского в Минске. На тротуаре к нему подошла девушка в штатском, представилась сотрудницей милиции — и в тот же момент активиста «скрутили» какие-то мужчины.

7 марта на трое суток осудили и еще одного защитника Куропат Сергея Пальчевского. Сегодня он вышел на свободу .

Лагерь защитников Куропат простоял возле спорной площадки 15 дней. После того, как застройщик вывез с объекта всю технику и дал обещание, что не будет ничего строить в бывшей охранной зоне, активисты свернули оборону .

Главный вопрос у протестующих был к законности стройки. Городские власти продали участок на аукционе в 2013 году, хотя в то время территория входила в охранную зону Куропат — места массового захоронения жертв сталинских репрессий. Но в 2014-м площадку исключили из реестра.