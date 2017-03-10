Депутат палаты представителей от ОГП Анна Канопацкая, несмотря на перелом ноги, приехала в Молодечно, чтобы выяснить подробности задержания организаторов сегодняшнего регионального Марша нетунеядцев.



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Она считает, что методы задержания, которые сегодня были использованы против оппозиционных политиков и участников акции, можно расценить не иначе, как похищение людей.

«Это уже особо тяжкое преступление», — говорит Анна Канопацкая.

Около девяти вечера она написала соответствующее заявление в Молодечненское РУВД. Канопацкая обратила внимание на то, что людей задерживали неустановленные лица в штатском, применяя грубую физическую силу.

Анну Канопацкую, несмотря на депутатский статус, отказались пустить к задержанным. К ней вышел начальник местного отдела милиции Валентин Осипович и сказал, что рассмотрит ее заявление в установленный законом срок. За другими комментариями он отправил ее в пресс-службу.

Депутат потребовала от местной милиции привлечь к отвественности неустановленных лиц в штатском, которые затаскивали активистов в микроавтобусы без опозновательных знаков.

Жена Анатолия Лебедько сообщила о том, что ее мужу «отбили почки». Но начальник РУВД на просьбы показать задержанных ответил отказом и лишь сказал, что «они живы и здоровы».

Депутат считает, что активистов задержали незаконно. По ее словам, Конституция гарантирует гражданам свободу собраний, митингов и уличных шествий.

«Это было мирное собрание, а задержанные не совершали никаких общественно опасных действий. С учетом того, как они были доставлены в РУВД, то политики не нарушители закона, а пострадавшие», — обратила внимание сотрудников милиции Анна Канопацкая.

Депутат вышла из отделения милиции почти в два часа ночи. Она сообщила, что в отношении задержанных начат административный процесс по ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) КоАП. Как заявили ей силовики, политики будут находиться в РУВД Молодечно до суда.

«Нам было заявлено, что суд состоится, когда решит суд. Вообще, милиционеры вели себя грубо, не смотря на присутствие человека в ранге практически министра. Отказались передать задержанным воду. Мы возмущены», — заявила помощник депутата Антонина Ковалева.

Жена Анатолия Лебедько не исключает, что суд может состояться в выходной день — субботу.

После «Марша нетунеядцев» в Молодечно милиция задержала журналиста БелаПАН Сергея Королевича, троих организаторов акции — сопредседателя «Белорусской христианской демократии» Виталия Рымашевского, председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько и главу движения «За свабоду!» Юрия Губаревича, а также других активистов.

Журналиста Сергея Королевича через два часа освободили. Организаторы акции остаются в милиции.