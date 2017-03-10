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В Бресте суд приговорил к аресту еще одного участника акции против декрета о тунеядцах

10.03.2017 22:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд приговорил к административному аресту еще одного участника акции против декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», которая прошла в Бресте 5 марта, пишет БелаПАН.


Административное дело Андрея Марача было рассмотрено 10 марта в суде Ленинского района города, сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин.

Суд признал Марача виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) и назначил наказание в виде пяти суток административного ареста.

По словам правозащитника, Марач был задержан сотрудниками милиции в Бресте 9 марта около 16.30.

Напомним, ранее административные сроки получили анархисты, которые принимали участие в третьем «Марше нетунеядцев» в Бресте. 6 марта суд Ленинского района за нарушение установленного порядка проведения митингов и шествий назначил Александру Козлянко 4 суток административного ареста, Руслану Чаликову, Андрею Денюшкину и Дмитрию Левчуку — по 5 суток.

9 марта стало известно, что декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор. Такое решение озвучил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент также отметил, что в Беларуси необходимо создать все условия для цивилизованного диалога власти с обществом, в том числе в вопросе проведения массовых мероприятий.

«В стране должен быть наведен идеальный порядок. Некоторые заявляют: я приходил на площадь и еще приду. На площадь человеку нельзя запретить ходить. Подключитесь к этой работе, поскольку эта работа провалена в Минске, областных, крупных городах. Определите в городах ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение. Там будут начальники вертикали власти», — заявил Александр Лукашенко.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Суд признал Марача виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

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