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В Бресте суд приговорил к аресту еще одного участника акции против декрета о тунеядцах
10.03.2017 22:41 — Новости Экономики | Tut.by
Суд приговорил к административному аресту еще одного участника акции против декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», которая прошла в Бресте 5 марта, пишет БелаПАН.
Административное дело Андрея Марача было рассмотрено 10 марта в суде Ленинского района города, сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин.
Суд признал Марача виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) и назначил наказание в виде пяти суток административного ареста.
По словам правозащитника, Марач
Напомним, ранее административные сроки
9 марта стало известно, что декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества»
Президент также отметил, что в Беларуси
«В стране должен быть наведен идеальный порядок. Некоторые заявляют: я приходил на площадь и еще приду. На площадь человеку нельзя запретить ходить. Подключитесь к этой работе, поскольку эта работа провалена в Минске, областных, крупных городах. Определите в городах ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение. Там будут начальники вертикали власти», — заявил Александр Лукашенко.
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Суд признал Марача виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии.
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