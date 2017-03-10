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В Беларуси подорожало автомобильное топливо

11.03.2017 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мар — Sputnik.  Цены на автомобильное топливо на АЗС с 11 марта 2017 года увеличились на одну копейку, говорится в сообщении концерна "Белнефтехим".

С 11 марта розничные цены на автомобильное топливо  увеличились на одну копейку. Такой шаг в концерне объяснили  с изменениями конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов.

С сегодняшнего дня литр АИ-92-К5 стоит 1,12 рубля; АИ-95-К5 — 1,20 рубля; литр дизельного топлива ДТ-К5 составляет 1,24 рубля.

Последний автомобильное топливо дорожало два года назад.

 
Теги: Минск
 
 
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"Белнефтехим" объяснил увеличение цен изменениями конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов.

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