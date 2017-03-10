МИНСК, 11 мар — Sputnik. Цены на автомобильное топливо на АЗС с 11 марта 2017 года увеличились на одну копейку, говорится в сообщении концерна "Белнефтехим".

С 11 марта розничные цены на автомобильное топливо увеличились на одну копейку. Такой шаг в концерне объяснили с изменениями конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов.

С сегодняшнего дня литр АИ-92-К5 стоит 1,12 рубля; АИ-95-К5 — 1,20 рубля; литр дизельного топлива ДТ-К5 составляет 1,24 рубля.

Последний автомобильное топливо дорожало два года назад.