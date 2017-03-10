В Молодечно 11 марта идут суды над задержанными накануне активистами оппозиции Анатолием Лебедько, Юрием Губаревичем, Ольгой Ковальковой.



Фото: Рух «За свабоду»

Суды начались в 9 утра. Задержанных обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Ночь до суда они провели в Молодечненском РУВД.

Пока известно, что Алесь Абрамович и активист ОГП Денис Красочко оштрафованы на 50 базовых величин каждый.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После «Марша нетунеядцев» в Молодеч но милиция задержала его организаторов — сопредседателя «Белорусской христианской демократии» Виталия Рымашевского, председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько и главу движения «За свабоду!» Юрия Губаревича, а также других активистов.