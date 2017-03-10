|
В Молодечно судят задержанных на "Марше нетунеядцев"
11.03.2017 11:44 — Новости Экономики | Tut.by
В Молодечно 11 марта идут суды над задержанными накануне активистами оппозиции Анатолием Лебедько, Юрием Губаревичем, Ольгой Ковальковой.
Суды начались в 9 утра. Задержанных обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Ночь до суда они провели в Молодечненском РУВД.
Пока известно, что Алесь Абрамович и активист ОГП Денис Красочко оштрафованы на 50 базовых величин каждый.
После
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанных обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии