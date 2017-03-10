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В Бобруйске ночью задержали четырех участников "Марша нетунеядцев"
11.03.2017 12:13 — Новости Экономики | Tut.by
В ночь на 11 марта в Бобруйске милиция задержала четырех человек. Все они были участниками акции протеста против Декрета № 3, которая
— Звонки и сообщения в Facebook начались в три часа ночи. Я так полагаю, были задержаны участники акции протеста 26 февраля. Дело в том, что я во время акции раздавала свои визитки с номерами телефонов — более тысячи штук. Видимо, задержанные и воспользовались ими, — рассказала TUT.BY председатель Бобруйской городской организации профсоюза РЭП Галина Смирнова.
Профсоюзный лидер полагает, что задержанные могли накануне акции протеста расклеивать по городу листовки.
— Перед прошлой акцией люди также самостоятельно распечатывали и расклеивали листовки с информацией о дате и месте проведения протестного мероприятия — они сами подходили ко мне и говорили об этом. Это была их инициатива, — добавила Галина Смирнова.
Правозащитный сайт
По словам Галины Смирновой, площадь Победы в Бобруйске накануне обнесли высоким забором. Она полагает что местные власти «делают всё, чтобы митинг, запланированный на 12 марта, не состоялся».
Накануне «Марша нетунеядцев» в офисе бобруйской организации ОГП
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Площадь Победы накануне огородили забором.
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