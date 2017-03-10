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В Бобруйске ночью задержали четырех участников "Марша нетунеядцев"

11.03.2017 12:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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В ночь на 11 марта в Бобруйске милиция задержала четырех человек. Все они были участниками акции протеста против Декрета № 3, которая прошла в Бобруйске 26 февраля.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

— Звонки и сообщения в Facebook начались в три часа ночи. Я так полагаю, были задержаны участники акции протеста 26 февраля. Дело в том, что я во время акции раздавала свои визитки с номерами телефонов — более тысячи штук. Видимо, задержанные и воспользовались ими, — рассказала TUT.BY председатель Бобруйской городской организации профсоюза РЭП Галина Смирнова.

Профсоюзный лидер полагает, что задержанные могли накануне акции протеста расклеивать по городу листовки.

— Перед прошлой акцией люди также самостоятельно распечатывали и расклеивали листовки с информацией о дате и месте проведения протестного мероприятия — они сами подходили ко мне и говорили об этом. Это была их инициатива, — добавила Галина Смирнова.

Правозащитный сайт «Вясна» сообщает, что задержаны режиссер Максим Буйницкий и Алексей Романов. Они находятся в Первомайском РОВД. Есть информация о том, что их отправляют в ИВС до понедельника, 13 марта. Известно, что накануне Буйницкого вызывали в милицию 12 марта. В Ленинском районе задержаны Максим Лубинский и Ольга Авдейчик.

По словам Галины Смирновой, площадь Победы в Бобруйске накануне обнесли высоким забором. Она полагает что местные власти «делают всё, чтобы митинг, запланированный на 12 марта, не состоялся».

Накануне «Марша нетунеядцев» в офисе бобруйской организации ОГП прошел обыск. Представители милиции вечером 9 марта искали у оппозиционеров печатную продукцию — предположительно, листовки и плакаты с призывами в адрес бобруйчан выйти на митинг. В итоге были изъяты старые газеты и журналы, а также часть последнего тиража газеты «Новы час», который накануне получила партийная ячейка.

 
 
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