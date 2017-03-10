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Глава правящей партии ЕС потребовал немедленно освободить арестованных оппозиционных политиков
11.03.2017 17:00 — Новости Экономики | Tut.by
Лидер правящей фракции Европарламента Жозеф Доль обеспокоен жесткими арестами в Беларуси оппозиционных политиков и требует немедленного их освобождения. Об этом политик
«Беларусь должна соблюдать международные законы, уважать основные права человека: свободу слова и собраний, срочно освободить правоцентристских лидеров», — написал он.
Напомним, в Молодечно прошли
Жозеф Доль накануне парламентских выборов в 2016 году
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"Беларусь должна соблюдать международные законы, уважать основные права человека: свободу слова и собраний, срочно освободить правоцентристских лидеров", -...
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