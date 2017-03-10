Лидер правящей фракции Европарламента Жозеф Доль обеспокоен жесткими арестами в Беларуси оппозиционных политиков и требует немедленного их освобождения. Об этом политик написал 11 марта в своем Twitter.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Беларусь должна соблюдать международные законы, уважать основные права человека: свободу слова и собраний, срочно освободить правоцентристских лидеров», — написал он.

Напомним, в Молодечно прошли суды над задержанными после "марша нетунеядцев" , состоявшегося 10 марта в городе, активистами оппозиции. Лидер движения «За Свабоду» Юрий Губаревич, лидер ОГП Анатолий Лебедько и сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский арестованы на 15 суток по обвинению в организации марша «Я не тунеядец». Ольга Ковалькова получила 7 суток административного ареста, Алесь Абрамович и активист ОГП Денис Красочко оштрафованы на 50 базовых величин каждый.

Жозеф Доль накануне парламентских выборов в 2016 году приезжал в Беларусь , где встречался с представителем Администрации президента, замглавы МИД, лидерами оппозиции, активистами гражданского общества и посетил пикет правоцентристской коалиции.