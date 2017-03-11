Более 350 участников собрала акция против декрета о тунеядстве , которая прошла 11 марта в Пинске. Очередное несанкционированное мероприятие обошлось без инцидентов. Хотя в рядах правоохранителей наблюдалась определенная несогласованность. Городская милиция говорила людям «разойтись» и грозила административной ответственностью, областная ­попросила «по-человечески»: «общаетесь — общайтесь».





11 марта Пинск как будто готовился к осаде. На въезде в город дежурили несколько экипажей ГАИ, еще один стоял и на трассе М10 вблизи границы Пинского и Ивановского районов. Активисты сообщали о присутствии людей в штатском на железнодорожном вокзале и площади Ленина.

Перед маршем в Пинске прошла «массированная арт-подготовка» по рядам активных участников предыдущих несанкционированных акций. До сих пор в заключении находятся анархисты, которые повели за собой толпу на третьем мероприятии в Бресте, а также активист Объединенной гражданской партии из Березы Александр Кабанов, который 9 марта получил пять суток за нарушение закона о массовых мероприятиях. Кроме того за участие в марше «Я не тунеядец» в Молодечно были задержаны, лидер движения «За Свабоду» Юрий Губаревич, лидер ОГП Анатолий Лебедько и сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. 11 марта они получили по 15 суток ареста .

Кроме того за неделю до пинской акции в прокуратуру вызвали местного активиста Дмитрия Сергиевича из-за того, что он разместил картинку с рекламой марша в Пинске. Молодого человека предупредили об административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия.





Несмотря на принятые меры к полудню 11 марта на площади Ленина в Пинске собралось несколько сотен людей. По самым приблизительным оценкам — свыше 350 человек.

Каждый пришел со своими проблемами. Одни требовали отмены декрета, другие — жаловались на пенсии, третьи — на безработицу, четвертые — требовали отремонтировать дороги. Люди сетовали на приватизацию, высокие цены и низкие зарплаты.

В отсутствии лидеров центрами притяжения для народа стали журналисты. Стоило телевизионщикам подойти к кому-нибудь, чтобы записать интервью, как вокруг них моментально плотным кольцом становились участники акции и наперебой делились своими проблемами.

— Представляете, какие у нас пенсии? У меня пенсия 145 рублей. Пошла в аптеку, купила лекарство, 7 рублей за лекарство от ревматизма. Ноги болят, ходить не могу. Зять стоял на бирже, послали пастухом в колхоз. Он приехал туда, спросили: «а кто вас сюда прислал? Нам не нужны рабочие, мы своих не знаем куда деть, — жаловалась пенсионерка.

— Пришел посмотреть, что делается в этой стране, — говорит Михаил.

Рядом с Михаилом стоял дедушка-инвалид, который пришел на площадь, так как пенсия маленькая:

— Я 14 лет хожу на одной ноге, — объяснил пенсионер, — не могу купить протез. 6 миллионов стоил, потом 10 миллионов, потом еще больше. Не могу собрать деньги.

— Дай мне нормальную работу, пойду работать. Нигде ничего нет. Все позакрывалось, — сказал другой участник акции Александр.

— Работы в стране нет. Все мои родственники работают в Москве. Здесь негде найти, — пожаловалась пенсионерка Лариса Николаевна.

— Вы откуда? С TUT.BY?! Напишите, что дороги у нас плохие. Налоги платим, а где дороги, — подключился к беседе молодой человек.

«Вы нарушаете закон»

Единственный мегафон на акции был у сотрудников милиции. Им правоохранители и воспользовались в самом начале мероприятия.



У мегофона начальник Пинского ГОВД

Начальник Пинского ГОВД Валерий Сороченко попросил людей «понять ситуацию»:

— Данная акция не санкционирована. Вы нарушаете закон, а именно статью административного кодекса 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Я попрошу вас всех разойтись, — предупредил милиционер.

— Мы не быдло расходиться! Мы люди, — парировали из толпы.

— Будьте благоразумны, разойдитесь пожалуйста. Если у вас возникли вопросы по трудоустройству, еще какие-то вопросы, обращайтесь в городской исполнительный комитет. Данная акция несанкционированная. Вы нарушаете… Дорогие горожане…, — начал Валерий Сороченко, но люди не дали ему закончить и стали скандировать: «ганьба», «банда».

— Дорогие горожане, еще раз повторяю, пожалуйста, прошу разойтись. Данная акция не санкционированна, — не сдавался начальник ГОВД.

— А Лукашенко не для вас сказал: не трогать людей, пусть собираются?! — раздался глас народа.

— Вы нарушаете закон. Вы можете быть привлечены к административной ответственности… — завершил на минорной ноте свое общение с народом Валерий Сороченко.





«Стоячий» марш

Люди в Пинске никуда не шли, а просто стояли и общались: друг с другом, с журналистами. Изредка толпу сотрясали лозунги: «Нет декрету № 3», «Баста». Акция проходила в формате полилога, народного вече. Казалось, что людям нужно было просто выйти из кухонь на площадь и выговориться, твердо и громко сказать свое «нет». Высоким ценам, безработице, неотремонтированным дорогам, декрету № 3 — у каждого была своя повестка.

Кульминацией «стоячего марша нетунеядцев» стала попытка задержания популярного гомельского блогера Максима Филиповича людьми в штатском. По его словам, во время акции подошли трое мужчин, которые его схватили за куртку, повалили на плитку и пытались утянуть с площади. Очевидцы произошедшего поспешили на помощь блогеру. Нападавшие его отпустили и скрылись.

Видео: Радыё Свабода

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Попытка убрать с площади Ленина видеоблогера вызвала волну негодования среди собравшихся. В итоге пришлось вмешаться заместителю начальника милиции общественной безопасности УВД Брестского облисполкома Виктору Мельникову. Представитель областной милиции с людьми общался сдержанно, без ультиматумов:

— Я хочу попросить вас, попросить людей, которые стоят здесь… Начальник милиции выходил и говорил, что данное мероприятие незаконное. <…> Хотел бы предупредить по-человечески: общаетесь — общайтесь. Все остальное… Если какое-то шествие или еще что-то, вы должны понимать, что вы будете нарушать административное законодательство. Поэтому все, что будет противозаконное мы будем документировать и принимать меры административного воздействия, — отметил милиционер.





Виктор Мельников также пообещал разобраться, что же за люди напали на блогера и посоветовал участникам мероприятия не нарушать установленного законодательства:

— Давайте так определимся. Вы общаетесь — общайтесь. Хорошо? Все, — резюмировал милиционер.

Люди продолжили общаться. Примерно через полтора часа после начала мероприятия, народ начал расходиться. Последним с площади проводили того самого гомельского видеоблогера. Пинчане сопровождали Максима Филиповича, так как опасались, что его могли задержать по дороге на вокзал. Обошлось. До дома он добрался без приключений.





После участников акции площадь покинули и рабочие, которые на огороженном сетчатым забором подиуме у памятника Ленину разбирали и укладывали на место тротуарную плитку. Эта площадка используется во время городских мероприятий, как трибуна для выступления официальных лиц. Ограждение вокруг подиума появилось за день до марша, пишет «Медиа-Полесье».



