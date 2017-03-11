|
В Бресте задержали видеоблогера, снимавшего "Марши нетунеядцев"
12.03.2017 11:00 — Новости Экономики | Tut.by
12 марта в Бресте задержали видеоблогера Сергея Петрухина. Мужчина присутствовал на «Маршах нетунеядцев» в областном центре и
«Сегодня утром двое сотрудников милиции подошли к Сергею Петрухину возле его дома на улице Наганова и попросили проследовать в РОВД для дачи объяснений по поводу его роликов, озаглавленных „Козлиные истории“. Ролики посвящены судам над анархистам в Бресте», — рассказал TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
TUT.BY также связался с задержанным, который сообщил, что по состоянию на 10.30 утра он находится в изоляторе временного содержания, а задержание связано с видеороликами. Больше он пока ничего пояснить не смог.
С середины февраля в городах Беларуси проходят акции против налога на тунеядство. На улицы вышли тысячи людей, которые требуют отмены Декрета № 3. После очередной акции 26 февраля начались задержания и суды над активистами. 6 марта в Бресте
11 марта прошли суды над задержанными накануне после акции в Молодечно активистами оппозиции. Лидер движения «За Свабоду» Юрий Губаревич, лидер ОГП Анатолий Лебедько и сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский
9 марта президент
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина присутствовал на "Маршах нетунеядцев" в областном центре и Пинске, где снимал для своего канала на Youtube видеоролики с акций протеста.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии