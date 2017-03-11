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В Бресте задержали видеоблогера, снимавшего "Марши нетунеядцев"

12.03.2017 11:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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12 марта в Бресте задержали видеоблогера Сергея Петрухина. Мужчина присутствовал на «Маршах нетунеядцев» в областном центре и Пинске, где снимал для своего канала на Youtube видеоролики с акций протеста.


Акция в Пинске 11 марта 2017 года. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«Сегодня утром двое сотрудников милиции подошли к Сергею Петрухину возле его дома на улице Наганова и попросили проследовать в РОВД для дачи объяснений по поводу его роликов, озаглавленных „Козлиные истории“. Ролики посвящены судам над анархистам в Бресте», — рассказал TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.

TUT.BY также связался с задержанным, который сообщил, что по состоянию на 10.30 утра он находится в изоляторе временного содержания, а задержание связано с видеороликами. Больше он пока ничего пояснить не смог.

С середины февраля в городах Беларуси проходят акции против налога на тунеядство. На улицы вышли тысячи людей, которые требуют отмены Декрета № 3. После очередной акции 26 февраля начались задержания и суды над активистами. 6 марта в Бресте административные сроки получили анархисты, которые принимали участие в третьем «Марше нетунеядцев» в Бресте.

11 марта прошли суды над задержанными накануне после акции в Молодечно активистами оппозиции. Лидер движения «За Свабоду» Юрий Губаревич, лидер ОГП Анатолий Лебедько и сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский арестованы на 15 суток по обвинению в организации марша «Я не тунеядец».

9 марта президент решил приостановить взимание сборов с «тунеядцев» на год. Однако марши не прекратились.

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчина присутствовал на "Маршах нетунеядцев" в областном центре и Пинске, где снимал для своего канала на Youtube видеоролики с акций протеста.

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