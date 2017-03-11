12 марта в час дня на Центральной площади Орши должен начаться марш против декрета на тунеядство. Еще до начала акции милиция начала проверять документы у журналистов, приехавших освещать «Марш нетунеядцев».



Журналист TUT.BY Татьяна Матвеева

Как сообщила корреспондент TUT.BY Татьяна Матвеева, ее вместе с фотокорром TUT.BY Игорем Матвеевым и витебским журналистом Сергеем Серебро на вокзале Орши остановили два сотрудника милиции в форме и попросили паспорта на проверку. Самих журналистов отвели в зал ожидания повышенной комфортности.

Как сообщил в своем Facebook фотограф газеты «Наша Ніва» Сергей Гудилин, его вместе с журналистом БелаПАН Адарьей Гуштын также задержали на вокзале в Орше.

Также накануне начала «Марша нетунеядцев» у двух оршанских активистов дома начались обыски. Милиция дежурит возле домов, где проживают еще два оппозиционера. В квартире местного активиста Игоря Казмерчака с утра сидит милиционер, сообщает портал orsha.eu.

12 марта транспортная милиция внимательнее обычного патрулировала дизель-поезд в Оршу из Витебска.

Накануне акции протеста на площади возле Дома торговли установили звукоусиливающую аппаратуру. Местные жители рассказали, что в пятницу здесь несколько раз включали громкую музыку, в основном, это были хиты Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова и других российских артистов.

В субботу, 11 марта, заместитель председателя Оршанского райисполкома Сергей Пац провел прием граждан. Темой встречи стало объяснение горожанам положений декрета № 3.

За неделю до «Марша нетунеядцев», вечером 6 марта, милиционеры и сотрудники Следственного комитета провели обыск в доме, где находится офис демократических сил Орши. В помещении изъяли оргтехнику. Причиной обыска, по словам милиционеров, стала информация, что якобы в этом доме могли изготавливать фальшивые деньги.

Кроме Орши, акции протеста 12 марта проходят в Бобруйске и Рогачеве. 10 марта «Марш нетунеядцев» состоялся в Молодечно, на следующий день — в Пинске. Жители этих райцентров страны выходят на улицы уже после того, как Александр Лукашенко приостановил взимание сбора с «тунеядцев» на год.

В Пинске на площадь вышло около 350 человек, марш закончился без инцидентов. В Молодечно к акции присоединились примерно 500 горожан. После мероприятия милиция задержала журналиста БелаПАН Сергея Королевича, организаторов акции — сопредседателя «Белорусской христианской демократии» Виталия Рымашевского, председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько и главу движения «За свабоду!» Юрия Губаревича, а также других активистов.

Напомним, последние три недели недовольные белорусы протестуют в Минске и городах страны. После столичного « Марша рассерженных белорусов », на акции в Бресте, Гомеле и Витебске пришли более чем по тысяче человек. После брестской акции суды начали давать активистам сутки ареста .

Президент заявил, что в Беларуси необходимо создать все условия для цивилизованного диалога власти с обществом, в том числе в вопросе проведения массовых мероприятий. Кроме того, силовики получили приказ «выковыривать, как изюм из булки», провокаторов, но дать простым людям выразить свое недовольство. Местным чиновникам поручили выходить к протестующим.

Справка TUT.BY В Витебской области, по данным на 6 марта, рассмотрели 1567 заявлений на освобождение от уплаты сбора из-за трудной жизненной ситуации. При этом 725 человек полностью освободили от необходимости платить налог, частично — еще 310 человек. Остальным заявителям отказали. К примеру, в Оршанском районе 109 человек освободили полностью от сбора, а частично — 67 человек. В Витебске полностью «ушли» от налога 236 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а частично — 49. Меньше всего обращений было в Верхнедвинском районе, здесь от уплаты полностью освободили всего 4 человека. В целом в регионе направили 61,4 тысячи уведомлений на уплату налога на тунеядство.