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Милиция заинтересовалась паспортами журналистов TUT.BY, приехавших на "Марш нетунеядцев" в Оршу
12.03.2017 11:44 — Новости Экономики | Tut.by
12 марта в час дня на Центральной площади Орши должен начаться марш против декрета на тунеядство. Еще до начала акции милиция начала проверять документы у журналистов, приехавших освещать «Марш нетунеядцев».
Как сообщила корреспондент TUT.BY Татьяна Матвеева, ее вместе с фотокорром TUT.BY Игорем Матвеевым и витебским журналистом Сергеем Серебро на вокзале Орши остановили два сотрудника милиции в форме и попросили паспорта на проверку. Самих журналистов отвели в зал ожидания повышенной комфортности.
Как
Также накануне начала «Марша нетунеядцев» у двух оршанских активистов дома начались обыски. Милиция дежурит возле домов, где проживают еще два оппозиционера. В квартире местного активиста Игоря Казмерчака с утра сидит милиционер, сообщает портал orsha.eu.
12 марта транспортная милиция внимательнее обычного патрулировала дизель-поезд в Оршу из Витебска.
Накануне акции протеста на площади возле Дома торговли установили звукоусиливающую аппаратуру. Местные жители рассказали, что в пятницу здесь несколько раз включали громкую музыку, в основном, это были хиты Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова и других российских артистов.
В субботу, 11 марта, заместитель председателя Оршанского райисполкома Сергей Пац провел прием граждан. Темой встречи стало объяснение горожанам положений декрета № 3.
За неделю до «Марша нетунеядцев», вечером 6 марта, милиционеры и сотрудники Следственного комитета
Кроме Орши, акции протеста 12 марта проходят в Бобруйске и Рогачеве. 10 марта «Марш нетунеядцев» состоялся в Молодечно, на следующий день — в Пинске. Жители этих райцентров страны выходят на улицы уже после того, как Александр Лукашенко
В Пинске на площадь
Напомним, последние три недели недовольные белорусы протестуют в Минске и городах страны. После столичного «
Президент заявил, что в Беларуси
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12 марта в час дня на Центральной площади Орши должен начаться марш против декрета на тунеядство. Еще до начала акции милиция начала проверять документы у...
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