МИНСК, 12 мар – Sputnik. Розничные цены на автомобильное топливо, реализуемые через заправки концерна "Белнефтехим" в Беларуси с 11 марта увеличились на одну копейку, однако несмотря на повышение белорусские НПЗ от этого получат минимальную дополнительную прибыль.



© Sputnik/ Виктор Толочко В Беларуси подорожало автомобильное топливо

По информации концерна, литр бензина АИ-95-К5 теперь стоит 1,2 рубля, АИ-92-К5 – 1,12, дизтопливо ДТ-К5 – 1,24 рубля.

В последний раз концерн повышал цены на топливо в январе 2015 года. Затем, несмотря на многочисленные предложения нефтяников и доводы о необходимости увеличить цены, топливо в Беларуси не дорожало.

О подорожании говорили давно

О необходимости повышения цен на автомобильное топливо заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко еще в ноябре 2016 года. Тогда это заявление было сделано через госСМИ, оно прозвучало как раз в то время, когда белорусские НПЗ испытывали жесткий дефицит нефти из-за сокращения Россией поставок в Беларусь на фоне нефтегазового спора.

Глава концерна назвал четыре причины для пересмотра цен. В частности, он заметил, что налоговый маневр в нефтяной сфере предполагает увеличение налога на добычу и уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. В результате этого внутрироссийские цены на нефть станут близкими к мировым. Это касается и российской нефти, поставляемой в Беларусь.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт: что стоит за "копеечным" подорожанием топлива

"В формулу цены на нефть, поставляемую в Беларусь из Российской Федерации, включен размер экспортной таможенной пошлины со знаком минус. При снижении мировой цены нефти снижается и значение экспортной таможенной пошлины. Чем ниже значение таможенной пошлины, тем ближе к мировой результирующая цена поступающей в Беларусь нефти", — пояснил Ляшенко.

По словам председателя концерна, в 2017 году за счет налогового маневра при мировых котировках нефти марки Urals 50 долларов за баррель цена нефти для Беларуси вырастет на 8-9%. То же самое произойдет с ценами на бензин и дизтопливо. Во-вторых, по словам Ляшенко, за счет ухудшения нефтяных котировок снизились валютные поступления от экспорта нефтепродуктов. Раньше именно они помогали поддерживать низкий уровень цен на внутреннем рынке.

"Кроме того, НПЗ платят экспортные пошлины. Существенно ухудшило производственные показатели отрасли, а также показатели внешней торговли ограничение с третьего квартала поставок на НПЗ российской нефти", — заметил Ляшенко.

Третья причина, по его словам — рост с марта 2016 года акцизов на нефтепродукты. "Потери "Нафтана" из-за роста акциза составили за март-сентябрь 2016 года около 48 миллионов долларов", – пояснил он.

Четвертой причиной глава концерна назвал девальвацию белорусского рубля.

Большой выгоды для НПЗ не будет

По традиционным схемам, топливо белорусского производства для внутреннего рынка продается по ценам существенно ниже, чем на экспорт. Внутренний рынок уже долгое время является убыточным как для производителей топлива, так и для его реализаторов. В частности, в ПО "Белоруснефть", которое является основным оператором рынка, еще минувшей осенью отмечали, что АЗС работают рентабельно не за счет продаж топлива, а за счет реализации сопутствующих услуг – розничной торговли продуктами и различного автомобильного сервиса.



© Sputnik Александр Кряжин Дешевле только в Казахстане: белорусский бензин на 2-м месте в Европе

Для белорусских НПЗ производство топлива для внутреннего рынка является рентабельным, когда его стоимость внутри страны составляет примерно доллар за литр.

Однако на 1 июля 2015 года цена одного литра бензина АИ-92 на внутреннем рынке (1,11 рубля) равнялась 0,72 доллара, а на 10 ноября 2016 года — всего лишь 0,58 доллара, хотя в рублевом эквиваленте цены не изменились. В долларовом выражении же они снизились более чем на 20%.

С подорожанием топлива на одну копейку эти величины не слишком изменились.

Топливо в Беларуси все равно самое дешевое

Между тем, даже с учетом нынешнего подорожания, стоимость автомобильного топлива в Беларуси все равно остается самым низким по сравнению с ценами в соседних странах, за исключением России.

Так, розничная цена дизельного топлива в Литве, Латвии и Польше в 1,7-1,8 раза выше белорусской, в Украине – в 1,2 раза. Автобензин АИ-95 в Литве дороже в два раза, чем в Беларуси. Латвия и Польша по уровню цен опережают Беларусь в 1,9 раза, в России цена АИ-95 паритетна с белорусской.