В полдень 12 марта в Бресте, Бобруйске начались «Марши нетунеядцев» против декрета № 3 о финансировании государственных расходов. В час дня аналогичная акция стартует в Орше.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

На площади Ленина пока собралось около 30 человек, сообщает корреспондент TUT.BY.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

На площади Победы собралось около 250−300 человек. Участники акции выкрикивают «Как жить дальше? Денег нет, работы нет», передает корресподент TUT.BY.

Городские власти не дали разрешения на проведение мероприятия, однако это не остановило бобруйчан, которые намерены выдвинуть ряд требований. Они касаются не только отмены декрета, но и решения отдельных социальных вопросов. Кроме этого, участники акции рассчитывают получить публичные извинения за «письма счастья», которые фактически приравняли их к тунеядцам.

Накануне «Марша нетунеядцев» в Бобруйске были задержаны активисты, которые, предположительно, расклеивали по городу листовки, призывающие горожан приять участие в акции. Кроме этого, 9 марта в офисе городской организации ОГП прошел обыск. Милицию интересовала печатная агитационная продукция.

Утром 11 марта на площади Победы появились заборы вокруг двух памятников. Стенды на них извещают, что на мемориалах проводится текущий ремонт, поэтому «проход запрещен».

С 11 утра 12 марта в фойе областного театра, который находится в нескольких кварталах от места проведения митинга, начала работу общественная приемная. Руководство города готово выслушать все жалобы по поводу декрета № 3 и дать людям разъяснения.

Орша

В Орше перед началом марша милиция начала проверять документы у журналистов. Как сообщила корреспондент TUT.BY Татьяна Матвеева, ее вместе с фотокорром TUT.BY Игорем Матвеевым и витебским журналистом Сергеем Серебро на вокзале Орши остановили два сотрудника милиции в форме и попросили паспорта на проверку. Самих журналистов отвели в зал ожидания повышенной комфортности.

Как сообщил в своем Facebook фотограф газеты «Наша Ніва» Сергей Гудилин, его вместе с журналистом БелаПАН Адарьей Гуштын также задержали на вокзале в Орше.

Напомним, последние три недели недовольные налогом на тунеядство белорусы протестуют в Минске и городах страны. После столичного « Марша рассерженных белорусов », на акции в Бресте , Гомеле и Витебске пришли более чем по тысяче человек. После брестской акции суды начали давать активистам сутки ареста .

9 марта президент Беларуси принял решение на год приостановить взыскание налога, однако отменять декрет пока не будут. За это время документ должен быть доработан. Также он поручил «определить в городах ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение» и поставил местным чиновникам задачу выходить на диалог с протестующими.

Несмотря на решение президента приостановить взимание налога, акции протеста в Беларуси не прекратились. 10 марта «Марш нетунеядцев» прошел в Молодечно , на следующий день — в Пинске .

В Молодечно к акции присоединились около 500 человек. После мероприятия милиция задержала журналиста БелаПАН, активистов и троих организаторов акции — сопредседателя «Белорусской христианской демократии» Виталия Рымашевского, председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько и главу движения «За свабоду!» Юрия Губаревича. Они получили по 15 суток.

Марш в Пинске прошел без серьезных инцидентов. В нем участвовали около 350 человек.