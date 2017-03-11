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В Бресте проходит четвертый "Марш нетунеядцев"
12.03.2017 12:03 — Новости Экономики | Tut.by
Около 30 человек собралось 12 марта в Бресте на площади Ленина на очередной несанкционированной акции против декрета о тунеядстве.
Среди горожан на площади находится председатель Брестской областной организации БСДП (Грамада) Игорь Масловский. Также присутствует супруга активиста Андрея Шарендо, который отбыл 5 суток ареста за участие во втором марше. Она сообщила, что супруг не может присутствовать на сегодняшней акции так как опасается задержания.
"Он не может выйти из дома так как во дворе дежурят милиционеры", - сообщила Полина Шарендо.
Правозащитник Роман Кисляк рассказал, что в Бресте заблокирован участник предыдущих акций Павел Пинчак. По его словам, во дворе мужчины дежурят сотрудники в штатском.
Напомним, 11 марта меропроиятие прошло в Пинске и собрало более 350 участников. Пинск стал вторым городом после Молодечно, который присоединился к «Маршу нетунеядцев» после того, как Александр Лукашенко
Напомним, последние три недели недовольные белорусы протестуют в Минске и городах страны. Кроме столичного «
Ранее президент отмечал, что в Беларуси
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Около 30 человек собралось 12 марта в Бресте на площади Ленина на очередной несанкционированной акции против декрета о тунеядстве.
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