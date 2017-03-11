Около 30 человек собралось 12 марта в Бресте на площади Ленина на очередной несанкционированной акции против декрета о тунеядстве.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Среди горожан на площади находится председатель Брестской областной организации БСДП (Грамада) Игорь Масловский. Также присутствует супруга активиста Андрея Шарендо, который отбыл 5 суток ареста за участие во втором марше. Она сообщила, что супруг не может присутствовать на сегодняшней акции так как опасается задержания.

"Он не может выйти из дома так как во дворе дежурят милиционеры", - сообщила Полина Шарендо.

Правозащитник Роман Кисляк рассказал, что в Бресте заблокирован участник предыдущих акций Павел Пинчак. По его словам, во дворе мужчины дежурят сотрудники в штатском.

Напомним, 11 марта меропроиятие прошло в Пинске и собрало более 350 участников. Пинск стал вторым городом после Молодечно, который присоединился к «Маршу нетунеядцев» после того, как Александр Лукашенко решил приостановить взимание сборов с «тунеядцев» на год. В Молодечно к акции присоединились около 500 человек. После мероприятия милиция задержала сопредседателя «Белорусской христианской демократии» Виталия Рымашевского, председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько и главу движения «За свабоду!» Юрия Губаревича, а также других активистов. 11 марта суд назначил политикам по 15 суток ареста .

Напомним, последние три недели недовольные белорусы протестуют в Минске и городах страны. Кроме столичного « Марша рассерженных белорусов », на акции в Бресте , Гомеле и Витебске пришли больше чем по тысяче человек. После брестской акции суды начали давать активистам сутки ареста .

Ранее президент отмечал, что в Беларуси необходимо создать все условия для цивилизованного диалога власти с обществом, в том числе в вопросе проведения массовых мероприятий. Кроме того, силовики получили приказ «выковыривать, как изюм из булки», провокаторов, но дать простым людям выражать свое недовольство. Местным чиновникам поручили выходить к протестующим.