В полдень 12 марта в Бобруйске начался несанкционированный митинг против декрета № 3, организованный профсоюзом РЭП. На площади Победы собралось около 250−300 человек.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Участники акции выкрикивают: «Как жить дальше? Денег нет, работы нет», передает корреспондент TUT.BY. Явных лидеров на митинге пока не видно.

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Городские власти не дали разрешения на проведение мероприятия, однако это не остановило бобруйчан, которые намерены выдвинуть ряд требований. Они касаются не только отмены декрета, но и решения отдельных социальных вопросов. Кроме этого, участники акции рассчитывают получить публичные извинения за «письма счастья», которые фактически приравняли их к тунеядцам.

Накануне «Марша нетунеядцев» в Бобруйске были задержаны активисты, которые, предположительно, расклеивали по городу листовки, призывающие горожан принять участие в акции. Кроме этого, 9 марта в офисе городской организации ОГП прошел обыск. Милицию интересовала печатная агитационная продукция.

Утром 11 марта на площади Победы появились заборы вокруг двух памятников. Стенды на них извещают, что на мемориалах проводится текущий ремонт, поэтому «проход запрещен».

С 11 утра 12 марта в фойе областного театра, который находится в нескольких кварталах от места проведения митинга, начала работу общественная приемная. Руководство города готово выслушать все жалобы по поводу декрета № 3 и дать людям разъяснения.