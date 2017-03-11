12 марта в час дня в Орше начался «Марш нетунеядцев». Аналогичные акции сегодня проходят также в Бресте и Бобруйске.

На «Марш нетунеядцев» собралось около 400 человек, передает корреспондент TUT.BY. Среди простестующих присутствует сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. В топле видны бело-красно-белые флаги и флаг профсоюза РЭП.





Как отмечает корресподент TUT.BY, на площади, где проходит акция, не ловит интернет.

Около 13.30 колонна начинает двигаться по улице Мира. Люди скандируют «Жыве Беларусь!» и «Нет декрету № 3».

Возле здания мэрии людей встречает зампред горисполкома и предлагает пройти в здание, обсудить декрет № 3. Люди не согласны уходить с улицы, перекрикивают его. При этом они передают ему резолюцию с требованием провести круглый стол с местной властью. То есть, участники акции готовы говорить о налоге на тунеядство, но на своих условиях.





Перед началом марша на вокзале Орши милиция остановила для проверки документов сотрудников TUT.BY Татьяну и Игоря Матвеевых и витебского журналиста Сергея Серебро. Журналистам объяснили, что необходимо проверить, не значатся ли они в базе правонарушителей, и что так проверяют всех транзитных пассажиров.

Проверка затянулась примерно на полтора часа, после чего журналистов отпустили. По словам милиционеров, потому что «завис сервер». При этом правоохранители вели себя очень вежливо. Представителей СМИ отвели в зал ожидания повышенной комфортности, угостили чаем и несколько раз извинились перед ним.

Как сообщает сайт оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», незадолго до марша в Орше также для проверки документов правоохранители остановили машину, в которой ехал координатор БХД Евгений Онищенко с друзьями.



Витебский журналист Сергей серебро в зале ожидания повышенной комфортности. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Также накануне начала «Марша нетунеядцев» у двух оршанских активистов дома начались обыски. Милиция дежурит возле домов, где проживают еще два оппозиционера. В квартире местного активиста Игоря Казмерчака с утра сидит милиционер, сообщает портал orsha.eu.

12 марта транспортная милиция внимательнее обычного патрулировала дизель-поезд в Оршу из Витебска.

Накануне акции протеста на площади возле Дома торговли установили звукоусиливающую аппаратуру. Местные жители рассказали, что в пятницу здесь несколько раз включали громкую музыку, в основном это были хиты Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова и других российских артистов.

В субботу, 11 марта, заместитель председателя Оршанского райисполкома Сергей Пац провел прием граждан. Темой встречи стало объяснение горожанам положений декрета № 3.

За неделю до «Марша нетунеядцев», вечером 6 марта, милиционеры и сотрудники Следственного комитета провели обыск в доме, где находится офис демократических сил Орши. В помещении изъяли оргтехнику. Причиной обыска, по словам милиционеров, стала информация, что якобы в этом доме могли изготавливать фальшивые деньги.

Справка TUT.BY В Витебской области, по данным на 6 марта, рассмотрели 1567 заявлений на освобождение от уплаты сбора из-за трудной жизненной ситуации. При этом 725 человек полностью освободили от необходимости платить налог, частично — еще 310 человек. Остальным заявителям отказали. К примеру, в Оршанском районе 109 человек освободили полностью от сбора, а частично — 67 человек. В Витебске полностью «ушли» от налога 236 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а частично — 49. Меньше всего обращений было в Верхнедвинском районе, здесь от уплаты полностью освободили всего 4 человека. В целом в регионе направили 61,4 тысячи уведомлений на уплату налога на тунеядство.