После окончания «Марша нетунеядцев» в Орше был задержан сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, приехавший в райцентр для участия в акции. Также задержана съемочная группа канала «Белсат».



Павел Северинец на акции протеста в Орше. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Северинца задержали на выезде из Орши. За что, пока неизвестно. Его отвезли в Оршанское РОВД. Любопытно, что задержавшие Северинца омоновцы приехали на джипе с российской символикой на лобовом стекле. Именно на этой машине политика доставили в отделение.









Туда же отправилась съемочная группа «Белсата»: оператора канала Александра Борозенко тоже задержали. Как объяснили сотрудники милиции, он стоял на проселочной дороге и таким образом мешал движению транспорта. Уже в здании РОВД сотрудники милиции задержали и корреспондента канала Екатерину Андрееву, которая вместо оператора стала вести прямую трансляцию происходящего.

Напомним, примерно за полтора часа до начала «Марша нетунеядцев» милиция остановила журналистов TUT.BY на вокзале для проверки паспортов. По словам милиционеров, необходимо было проверить, не значатся ли они в базе правонарушителей. Проверка растянулась на полтора часа, потому что, по словам милиционеров, «завис сервер». После этого журналистов отпустили.

Также до начала «Марша нетунеядцев» на оршанском вокзале были задержаны фотограф газеты «Наша Ніва» Сергей Гудилин и журналист БелаПАН Адарья Гуштын. На данный момент их также отпустили.

Как сообщает сайт оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», незадолго до марша в Орше также для проверки документов правоохранители остановили машину, в которой ехал координатор БХД Евгений Онищенко с друзьями.

Сегодня в Орше прошел «Марш нетунеядцев», в котором приняли участие больше 1000 человек. Они собрались на площади города и прошли колонной до горисполкома, где передали заместителю мэра резолюцию с требованием созвать круглый стол по проблемам региона с участием представителей гражданского общества. При этом от предложений пройти в здание горисполкома и обсудить декрет № 3 протестующие отказались.

«Власть увидела, что народ, который раньше был похож на разрозненную пятерню, стал кулаком. Власть боится» — выступил перед собравшимися Павел Северинец.



«Марш нетунеядцев» в Орше. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY