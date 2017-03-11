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Четвертый за день "Марш нетунеядцев" проходит в Рогачеве

12.03.2017 16:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Несмотря на то, что Александр Лукашенко решил приостановить взимание сборов с «тунеядцев» на год, в городах Беларуси продолжаются акции протеста против декрета № 3 о финансировании государственных расходов. «Марши нетунеядцев» прошли в Молодечно, Пинске, Бобруйске, Орше и Бресте. А под вечер 12 марта выйти на площадь решили и жители Рогачева.

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Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Как и в других городах, акция протеста в Рогачеве анонсировалась в соцсетях. Людей призвали собраться в 16.00 на улице Интернациональной возле здания райисполкома.

Еще за полчаса до анонсируемого марша в Рогачеве стали собираться люди. Сейчас перед райисполкомом около 30 человек. Среди них Владимир Непомнящих, активист ОГП из Гомеля, известный тем, что носит антипрезидентские майки. Участники акции обсуждают, эффективна ли действующая власть, и есть ли ей альтернатива. Обсуждают декрет и последние задержания на акциях.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Супруги Ольга и Алексей приехали из соседнего Жлобина. Говорят, что они не тунеядцы.

— Хотим, чтобы что-то изменилось в стране, так как власть не справляется со своими задачами, — говорит Ольга.

— А что вы предлагаете? — спрашивает мужчина из толпы.

— Сменить власть, — отвечает женщина.


Алексей и Ольга (справа). Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Ранее сегодня «Марши нетунеядцев» прошли в Бресте, Бобруйске и Орше. В общей сложности протестовать вышло около двух тысяч человек. В Орше после акции был задержан оппозиционный политик Павел Северинец, а также съемочная группа телеканала «Белсат».

Напомним, 17 февраля в Рогачеве прошел выездной прием первого замглавы Администрации президента Максима Рыженкова. Чиновник выехал в район, чтобы выслушать тех, кто получил «письма счастья», но не согласен с ними. Таким образом власть пыталась сбить градус социального напряжения, но, видимо, не удалось.

Напомним, последние три недели недовольные налогом на тунеядство белорусы протестуют в Минске и городах страны. После столичного «Марша рассерженных белорусов», на акции в Бресте, Гомеле и Витебске пришли более чем по тысяче человек. После брестской акции суды начали давать активистам сутки ареста.

9 марта президент Беларуси принял решение на год приостановить взыскание налога, однако отменять декрет пока не будут. За это время документ должен быть доработан. Также он поручил «определить в городах ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение» и поставил местным чиновникам задачу выходить на диалог с протестующими.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Как и в других городах, акция протеста в Рогачеве анонсировалась в соцсетях. Людей призвавали собраться в 16.00. на улице Интернациональной возле здания...

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