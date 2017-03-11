Несмотря на то, что Александр Лукашенко решил приостановить взимание сборов с «тунеядцев» на год, в городах Беларуси продолжаются акции протеста против декрета № 3 о финансировании государственных расходов. «Марши нетунеядцев» прошли в Молодечно, Пинске, Бобруйске, Орше и Бресте. А под вечер 12 марта выйти на площадь решили и жители Рогачева.

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Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Как и в других городах, акция протеста в Рогачеве анонсировалась в соцсетях. Людей призвали собраться в 16.00 на улице Интернациональной возле здания райисполкома.

Еще за полчаса до анонсируемого марша в Рогачеве стали собираться люди. Сейчас перед райисполкомом около 30 человек. Среди них Владимир Непомнящих, активист ОГП из Гомеля, известный тем, что носит антипрезидентские майки . Участники акции обсуждают, эффективна ли действующая власть, и есть ли ей альтернатива. Обсуждают декрет и последние задержания на акциях.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Супруги Ольга и Алексей приехали из соседнего Жлобина. Говорят, что они не тунеядцы.

— Хотим, чтобы что-то изменилось в стране, так как власть не справляется со своими задачами, — говорит Ольга.

— А что вы предлагаете? — спрашивает мужчина из толпы.

— Сменить власть, — отвечает женщина.



Алексей и Ольга (справа). Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Ранее сегодня «Марши нетунеядцев» прошли в Бресте, Бобруйске и Орше. В общей сложности протестовать вышло около двух тысяч человек. В Орше после акции был задержан оппозиционный политик Павел Северинец, а также съемочная группа телеканала «Белсат».

Напомним, 17 февраля в Рогачеве прошел выездной прием первого замглавы Администрации президента Максима Рыженкова. Чиновник выехал в район, чтобы выслушать тех, кто получил «письма счастья», но не согласен с ними. Таким образом власть пыталась сбить градус социального напряжения, но, видимо, не удалось.

Напомним, последние три недели недовольные налогом на тунеядство белорусы протестуют в Минске и городах страны. После столичного « Марша рассерженных белорусов », на акции в Бресте , Гомеле и Витебске пришли более чем по тысяче человек. После брестской акции суды начали давать активистам сутки ареста .

9 марта президент Беларуси принял решение на год приостановить взыскание налога, однако отменять декрет пока не будут. За это время документ должен быть доработан. Также он поручил «определить в городах ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение» и поставил местным чиновникам задачу выходить на диалог с протестующими.