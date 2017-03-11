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Четвертый за день "Марш нетунеядцев" проходит в Рогачеве
12.03.2017 16:00 — Новости Экономики | Tut.by
Несмотря на то, что Александр Лукашенко решил
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Как и в других городах, акция протеста в Рогачеве анонсировалась в соцсетях. Людей призвали собраться в 16.00 на улице Интернациональной возле здания райисполкома.
Еще за полчаса до анонсируемого марша в Рогачеве стали собираться люди. Сейчас перед райисполкомом около 30 человек. Среди них Владимир Непомнящих, активист ОГП из Гомеля, известный тем, что
Супруги Ольга и Алексей приехали из соседнего Жлобина. Говорят, что они не тунеядцы.
— Хотим, чтобы что-то изменилось в стране, так как власть не справляется со своими задачами, — говорит Ольга.
— А что вы предлагаете? — спрашивает мужчина из толпы.
— Сменить власть, — отвечает женщина.
Ранее сегодня «Марши нетунеядцев» прошли в Бресте, Бобруйске и Орше. В общей сложности протестовать вышло около двух тысяч человек. В Орше после акции
Напомним, 17 февраля в Рогачеве прошел выездной прием первого замглавы Администрации президента Максима Рыженкова. Чиновник выехал в район, чтобы выслушать тех, кто получил «письма счастья», но не согласен с ними. Таким образом власть пыталась сбить градус социального напряжения, но, видимо, не удалось.
Напомним, последние три недели недовольные налогом на тунеядство белорусы протестуют в Минске и городах страны. После столичного «
9 марта президент Беларуси
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Как и в других городах, акция протеста в Рогачеве анонсировалась в соцсетях. Людей призвавали собраться в 16.00. на улице Интернациональной возле здания...
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