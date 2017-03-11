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Активистку, подавшую заявку на "Марш нетунеядцев" в Бобруйске, задержали до начала акции
12.03.2017 17:12 — Новости Экономики | Tut.by
В отношении Галины Смирновой — активистки РЭП из Бобруйска, подавшей заявку на проведение в городе «Марша нетунеядцев», начат административный процесс.
Корреспонденту TUT.BY удалось связаться со Смирновой около 16.00. По ее словам, ее задержали около 11 утра в подъезде собственного дома, когда она направлялась на «Марш нетунеядцев».
— Задержание проводили четыре мужчины в штатском, на одном из них были форменные милицейские брюки, — сказала Смирнова.
Женщине сообщили, что задержали ее за подготовку и участие в массовых мероприятиях. В отношении Смирновой начат административный процесс. К тому моменту, как с ней связался журналист TUT.BY, она уже почти 5 часов находилась в опорном пункте № 11 в 7-м микрорайоне Бобруйска.
Галина Смирнова сообщила, что подала два ходатайства — на ведение видеосъемки и на присутствие супруга в качестве защитника. В ближайшее время ей вынесут административное постановление.
Напомним, сегодня в Бобруйске прошел «Марш нетунеядцев», в котором участвовали около тысяч человек.
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В отношении Галины Смирновой - активистки РЭП из Бобруйска, подавшей заявку на проведение в городе "Марша нетунеядцев", начат административный процесс.
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