В отношении Галины Смирновой — активистки РЭП из Бобруйска, подавшей заявку на проведение в городе «Марша нетунеядцев», начат административный процесс.



"Марш нетунеядцев" в Бобруйске 12 марта. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Корреспонденту TUT.BY удалось связаться со Смирновой около 16.00. По ее словам, ее задержали около 11 утра в подъезде собственного дома, когда она направлялась на «Марш нетунеядцев».

— Задержание проводили четыре мужчины в штатском, на одном из них были форменные милицейские брюки, — сказала Смирнова.

Женщине сообщили, что задержали ее за подготовку и участие в массовых мероприятиях. В отношении Смирновой начат административный процесс. К тому моменту, как с ней связался журналист TUT.BY, она уже почти 5 часов находилась в опорном пункте № 11 в 7-м микрорайоне Бобруйска.

Галина Смирнова сообщила, что подала два ходатайства — на ведение видеосъемки и на присутствие супруга в качестве защитника. В ближайшее время ей вынесут административное постановление.

Напомним, сегодня в Бобруйске прошел «Марш нетунеядцев», в котором участвовали около тысяч человек.