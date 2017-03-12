12 марта зрителям программы «Главный эфир» на канале «Беларусь 1» показали 11-минутный сюжет-продолжение журналистского расследования о последних акциях протеста « Звонок другу », вышедшего в прошлое воскресенье.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В сюжете говорится, что всю предыдущую неделю негосударственные СМИ обсуждали, что «Звонок другу» был посвящен шельмованию недовольных декретом № 3. На самом же деле, поправляет закадровый голос, он о людях, «которые пытаются словить волну и социально-экономический вопрос увести в плоскость политическую».

По убеждению авторов сюжета, вторые используют первых. «Декрет не идеален», не скрывают они, но «люди вышли, чтобы сказать о его недостатках, и тут же попали в разработку давно известных деятелей». В сюжете утверждается, что дискуссия народа с государством трансформировалась в «большой политический бардак», и произошло это «как по учебникам, написанным в Египте, Сирии».



Владимир Некляев и Павел Северинец. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Закадрый голос упоминает о «печально известных людях» в балаклавах, с черными флагами, и, «желательно, факелами в руках». Журналисты намекают на анархистов, которые, в частности активно участвовали в предпоследней акции протеста в Бресте. «Все это мы уже где-то видели», — говорит голос за кадром, и под напряженную музыку зрителю показывают кадры из Киева периода последнего Майдана: люди с оружием, перестрелки, танки, кровь.



Виталий Рымашевский. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Создатели фильма обращают внимание, что все СМИ, разбиравшие по косточкам предыдущий сюжет, как будто не заметили записи разговора, открывшего «суть подковерных игр». «Специально для тех, кто не хочет верить своим глазам и ушам, повторяем этот «звонок другу».

Напомним, в разговоре участвуют оппозиционер Николай Статкевич и Александр Сманцер, бизнесмен родом из Беларуси, живущий в Украине. Статкевич говорит про другого оппозиционера, Анатолия Лебедько, который «которого он поставил рядом с собой, а он стал против него». Статкевич обещает поставить Лебедько на место: «За лидерство решил со мной побороться, шмакодявка».



Николай Статкевич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вот поэтому оппозиция и не держится вместе, отмечают авторы сюжета: Статкевич «окучивает» столицу, Лебедько с Рымашевским и Губаревичем поехали в регионы. Людей собирают на площадях под предлогом декрета о тунеядстве, но «организаторам декрет совершенно не интересен», утверждает голос за кадром. В пример приводится агрессивное нежелание общаться с властями, которое продемонстрировали жители Молодечно и Орши. Подразумевается, что под давлением провокаторов. Результаты — организаторы митингов получили «сутки», подытоживает закадровый голос.



Анатолий Лебедько. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как считают создатели фильма, задача номер один для организаторов «Маршей нетунеядцев», «Маршей рассерженных белорусов» и прочих акций последнего времени — «посеять панику, спровоцировать людей на жесткую реакцию против государства».

В качестве защитника этой позиции выступает «патриарх белорусской оппозиции» Зенон Позняк. Он призывает людей не участвовать в акции 25 марта, потому что «на площади планируется некая провокация». «Люди, которые планируют сбор на площади, постоянно занимались провокациями, и последняя, самая страшная, была в 2010 году», — говорит Позняк.



Зенон Позняк. Фото: belsat.eu

Затем в сюжете снова заходит речь об анархистах как «проверенных кулаках». Авторы вспоминают, что они были и в Куропатах, и приводят запись разговора лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича с сопредседателем оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия Павлом Северинцем, во время которого Дашкевич называет анархистов «нормальными отморозками», а Северинец подхватывает: «Я думаю, что их надо подтягивать».



Дмитрий Дашкевич. Фото: TUT.BY

Фильм «Звонок другу», который в прошлое воскресенье вышел в эфир на «Беларусь 1», сегодня вечером повторили на канале ОНТ.