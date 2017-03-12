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В отношении задержанных в Бресте видеоблогеров составили протоколы
12.03.2017 22:23 — Новости Экономики | Tut.by
В отношении задержанных видеоблогеров Сергея Петрухина и Дмитрия Горбунова, которые снимали «Марши нетунеядцев» и суды над участниками акций, составили протоколы об административном правонарушении. Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
По данным правозащитника в отношении Сергея Петрухина протокол составили за участие в несанкционированном мероприятии — по ч. 1 ст. 23.34 КоАП. По предварительной информации, на Дмитрия Горбунова составили административный материал по этой же статье. Обоих до суда поместили в изолятор временного содержания.
Напомним, сотрудники милиции задержали «народного репортера» Сергея Петрухина 12 марта около 10.00, на улице Наганова и попросили проследовать в РОВД для дачи объяснений по поводу его роликов, озаглавленных «Козлиные истории». Ролики посвящены судам над анархистами в Бресте, которых задержали после третьего «Марша нетунеядцев». В тот же день, около 11.00 сотрудники милиции задержали и его коллегу Дмитрия Горбунова.
9 марта президент Беларуси
Несмотря на решение президента приостановить взимание налога, акции протеста в Беларуси не прекратились. 10 марта «Марш нетунеядцев» прошел
В Молодечно к акции присоединились около 500 человек. После мероприятия
12 марта марши
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Задержанных поместили в ИВС, где они будут ждать суда.
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