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В отношении задержанных в Бресте видеоблогеров составили протоколы

12.03.2017 22:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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В отношении задержанных видеоблогеров Сергея Петрухина и Дмитрия Горбунова, которые снимали «Марши нетунеядцев» и суды над участниками акций, составили протоколы об административном правонарушении. Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.


Сергей Петрухин

По данным правозащитника в отношении Сергея Петрухина протокол составили за участие в несанкционированном мероприятии — по ч. 1 ст. 23.34 КоАП. По предварительной информации, на Дмитрия Горбунова составили административный материал по этой же статье. Обоих до суда поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, сотрудники милиции задержали «народного репортера» Сергея Петрухина 12 марта около 10.00, на улице Наганова и попросили проследовать в РОВД для дачи объяснений по поводу его роликов, озаглавленных «Козлиные истории». Ролики посвящены судам над анархистами в Бресте, которых задержали после третьего «Марша нетунеядцев». В тот же день, около 11.00 сотрудники милиции задержали и его коллегу Дмитрия Горбунова.

9 марта президент Беларуси принял решение на год приостановить взыскание налога, однако отменять декрет пока не будут. За это время документ должен быть доработан. Также он поручил «определить в городах ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение», и поставил местным чиновникам задачу выходить на диалог с протестующими.

Несмотря на решение президента приостановить взимание налога, акции протеста в Беларуси не прекратились. 10 марта «Марш нетунеядцев» прошел в Молодечно, на следующий день — в Пинске.

В Молодечно к акции присоединились около 500 человек. После мероприятия милиция задержала журналиста БелаПАН, активистов и троих организаторов акции — сопредседателя «Белорусской христианской демократии» Виталия Рымашевского, председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько и главу движения «За свабоду!» Юрия Губаревича. Они получили по 15 суток.

12 марта марши прошли в Бресте, Бобруйске, Орше и Рогачеве. К брестской акции присоединилось около 100 участников, в Бобруйске на улицу вышло около 700 человек, в Рогачеве — около 300. Самым многочисленным стал марш в Орше, где собралось примерно 1000 участников.

 
Теги: Брест
 
 
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Задержанных поместили в ИВС, где они будут ждать суда.

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