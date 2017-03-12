|
В день четырех "Маршей нетунеядцев" милиция задержала около 30 человек в разных городах
13.03.2017 01:13 — Новости Экономики | Tut.by
В связи с «Маршами нетунеядцев», которые прошли 12 марта в четырех городах Беларуси, милиция задержала, обыскала или блокировала дома более чем 30 активистов, политиков и журналистов по всей стране,
Брест
До прошедшего сегодня немноголюдного «Марша нетунеядцев»
Еще одного брестского активиста акций против декрета № 3, Павла Кинчака, дома заблокировали сотрудники в штатском,
Кобрин
Задержаны активист Алесь Мех и его друг Василий Андреюк. Они направлялись на акцию в Брест на машине, которую остановила кобринская милиция якобы для проверки на предмет того, не находится ли автомобиль в розыске,
Бобруйск
За час до «Марша нетунеядцев» задержали активистку профсоюза РЭП Галину Смирнову, подавшую заявку в горисполком на проведение акции. Напомним, город не санкционировал митинг.
Дубровно
В райцентре задержали Виктора Бугаева, члена ОГП,
Витебск
С целью проверить, не угнала ли их машина, в областном центре сотрудники ГАИ
Также в Витебске задержан редактор закрытой власятми газеты «Куцейна» Виктор Андреев. На него составлен протокол за неповиновение милиции,
Рогачев
На подъезде к городу, где сегодня прошла еще одна акция против декрета № 3, задержали съемочную группу канала «Белсат» из четырех человек. Как и в Витебске, сотрудники ГАИ объяснили, что им надо проверить машину на возможность угона. Позже журналистов отпустили,
Орша
В этом не самом крупном райцентре сегодня прошел самый многолюдный — более 1000 человек — «Марш нетунеядцев» и зафиксировано больше всего задержаний.
Еще утром 12 марта прошли обыски в квартирах местного журналиста Артема Сизинцева и члена Белорусской социал-демократической партии (Громада) Константина Анташкевича. Возле квартир, где прописаны глава Оршанской городской организации ОГП Валентина Игнатенко и активист БНФ Виталий Павлов, с утра дежурили машины с «людьми в черном»,
До начала марша в Орше для проверки документов
Проверяли документы и у координатора БХД Евгения Онищенко, который ехал в Оршу на акцию на машине.
Во время марша были задержаны как минимум два активиста из Горок и Дрибина, среди них — горецкий кандидат в депутаты Палаты представителей на последних выборах Андрей Юрков,
После участия в «Марше нетунеядцев»
Отдельно после акции были задержаны активисты Виктор Андреев, Виктор Михасев, Василий Береснев.
Кроме того, в РОВД были доставлены представители СМИ: съемочная группа телеканала «Белсат» из оператора Александра Борозенко и журналистки Екатерины Андреевой, журналистка «Радыё Свабода» Галина Абакунчик, фотограф БелаПАН Андрей Шавлюга и блогер Анастасия Пилюгина. Про Северинца, Андрееву и Абакунчик точно известно, что они проведут ночь в изоляторе в ожидании суда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с "Маршами нетунеядцев", которые прошли 12 марта в четырех городах Беларуси, милиция задержала, обыскала или блокировала дома более чем 30 активистов,...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии