О последних трендах на рынке жилья

— Когда я был молод, все стремились жить за городом в частном доме. Сейчас все возвращаются в город. Новое поколение стремится жить в центре активной жизни. Этот тренд я заметил по всему миру. В США это очень заметно. Молодые люди стремятся быть ближе друг к другу, а также к тем местам, которые им нужны для жизни.

Первая причина переезда в город — это работа, так как в городе она лучше и выше оплачивается. Далее, живя в городе, не обязательно тратить деньги на покупку машины, можно пользоваться общественным транспортом. Также люди хотят жить в городе, так как хотят иметь доступ к лучшему сервису, развлечениям. Они хотят жить там, где идет активная жизнь.

Например, 10 лет назад в Нешвиле люди в основном жили на окраине. Тогда в центре города проживало около 2 тыс. человек. Сейчас в центральной части города живут более 30 тыс. человек. В основном это молодое поколение. Люди моего возраста продолжают жить на окраине или в пригороде. Мы так выросли, мы хотим, чтобы у нас был свой дом, большой участок. Однако есть и то старшее поколение, которое переезжает в город вслед за детьми.