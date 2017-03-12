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«Люди возвращаются жить из домов в пригороде в центр города, офисы превращаются в креативные площадки, а малый бизнес движет экономику» — американский эксперт в сфере недвижимости
13.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
У Дэвида за плечами 40 лет опыта работы в сфере недвижимости, причем в разных сегментах — жилье, офисы, отели, торговые центры. Семь лет назад он понял, что неважно, в какой сфере ты работаешь, важно, как ты строишь бизнес и какой ты лидер. Именно в этой стезе Дэвид и стал себя проявлять, обучая разные компании лидерскому мастерству. С этой целью наш герой и приехал в Минск. Между встречами у него нашлось немного времени и на разговор о недвижимости.
О последних трендах на рынке жилья
— Когда я был молод, все стремились жить за городом в частном доме. Сейчас все возвращаются в город. Новое поколение стремится жить в центре активной жизни. Этот тренд я заметил по всему миру. В США это очень заметно. Молодые люди стремятся быть ближе друг к другу, а также к тем местам, которые им нужны для жизни.
Первая причина переезда в город — это работа, так как в городе она лучше и выше оплачивается. Далее, живя в городе, не обязательно тратить деньги на покупку машины, можно пользоваться общественным транспортом. Также люди хотят жить в городе, так как хотят иметь доступ к лучшему сервису, развлечениям. Они хотят жить там, где идет активная жизнь.
Например, 10 лет назад в Нешвиле люди в основном жили на окраине. Тогда в центре города проживало около 2 тыс. человек. Сейчас в центральной части города живут более 30 тыс. человек. В основном это молодое поколение. Люди моего возраста продолжают жить на окраине или в пригороде. Мы так выросли, мы хотим, чтобы у нас был свой дом, большой участок. Однако есть и то старшее поколение, которое переезжает в город вслед за детьми.
— Еще один тренд — из-за повышения стоимости жилья сейчас начинают строить апартаменты меньшей площади. На это есть две причины. Во-первых, цены стали выше, чтобы квартира стоила дешевле, уменьшают ее площадь. Во-вторых, вместе с квартирами в доме строят дополнительный сервис в виде бассейна, игровой комнаты, тренажерного зала и так далее. Это позволяет людям чувствовать, что они являются частью какого-то сообщества.
Молодому поколению сейчас не нужны большие квартиры, так как они проводят в них слишком мало времени. Они не спешат жениться и заводить детей, поэтому им достаточно небольшой квартиры в центре города, где есть все для жизни.
О трендах на рынке офисной недвижимости
— Сейчас мы планируем построить большое офисное здание в центре Нешвила. Многие компании хотят приехать сюда и работать. Одна из них — очень крупная — выбирает между расположением офиса в центре и на окраине. Они говорят о том, что их приоритет — это привлечь самых талантливых специалистов. А они как раз-таки живут в центре города. У нас очень много технологических компаний. Особенно много тех, кто развивается в медицинской индустрии. Эта компания из их числа. Если бы она расположилась на окраине, то их конкуренты привлекли бы более талантливых специалистов, чем они.
Сейчас самый горячий тренд в США в сфере коммерческой недвижимости — это креативные пространства. Технологические компании стараются работать именно в таких офисах. Они арендуют большие пространства с высокими потолками, например, склады, и переделывают их в офисы. У этого тренда тоже есть свои причины. Во-первых, это связано с тем, что стиль работы изменился. Сейчас нет такого, что у каждого свой отдельный кабинет. Современные компании работают в открытых пространствах, где пять-шесть человек могут сидеть за одним большим столом.
— Также во многих компаниях гибкий график работы, а именно, три дня в неделю сотрудник проводит в офисе, а два работает, где захочет. Это называется WFA — workfromanywhere (прим. редакции — работай в любом месте). Этот тренд появился, потому что молодежи нравится гибкость в работе. Также это экономия. В открытом пространстве помещается больше людей, плюс два дня в неделю люди вообще не приходят в офис, а работают в другом месте. Но из этого вытекает проблема. Думаю, ее нет в Нью-Йорке, но она есть в Нешвиле. Если в Нью-Йорке хорошо развита транспортная сеть и люди ей пользуются, то в Нешвиле люди любят пользоваться машиной, что влечет за собой следующую задачу — машину нужно где-то припарковать. Из-за этого приходится выделять много места для парковки.
Катализатором тренда работы вне офиса стал Google. Однако все равно есть баланс тех компаний, которые могут себе это позволить, и тех, кто привязан к офису. Стиль работы в креативном пространстве без фиксированных рабочих мест — это считается классным. Этот тренд пришел из IT-сферы, и его активно перенимают другие компании. Однако всегда будет баланс между теми, кому нужен офис с фиксированными рабочими местами, и теми, кто работает гибко и свободно. За счет работы вне офиса можно активно расширять компанию, не расширяя офисное пространство, что очень выгодно.
Также в США в сфере офисной недвижимости есть такой тренд, как аренда большого офиса, чтобы потом сдавать его маленькие части разным небольшим компаниям, стартапам, которые являются двигателями всей экономики. Это важно понимать.
Фото:Павел Садовский
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«Люди возвращаются жить из домов в пригороде в центр города, офисы превращаются в креативные площадки, а малый бизнес движет экономику» — американский эксперт в сфере недвижимости
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