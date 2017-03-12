Весна пришла, а значит, солнце ярче, и жизнь обещает заиграть новыми красками. Хочется изменить что-то к лучшему! А что может быть важнее собственного комфорта и благополучия в доме?

Так уж повелось, что домашние хлопоты и забота о комфорте чаще возлагаются на женщин. Каждая хозяйка мечтает об уюте и старается поддерживать чистоту. А весна в доме начинается с чистых окон: как только потеплеет, все тут же возьмутся приводить их в порядок. Ваши окна давно пора менять?

Мытьем проблем не решить! Из года в год на женские плечи ложится груз бессмысленных занятий: отклеивать скотч от деревянных рам, отчищать загрязнения, красить. И толку от этого ровно до осени, а там снова утеплять. Замучили разговоры о ремонте?

Как настоящий мужчина вы можете поддержать свою любимую, взяв на себя часть забот о вашем совместном быте. Преподнесите милым хозяйкам теплый подарок! Компания Окнаград предлагает купить окна в Минске в РАССРОЧКУ 0% на год, а цены пока в «зимней спячке». Не за горами Пасха и майские праздники — заменив окна сейчас, вам не придется решать вопросы покраски, а изнурительная уборка останется в прошлом. Оконные конструкции из ПВХ удобны в эксплуатации, не нуждаются в покраске, их легко мыть!

Теперь у хозяйки больше поводов быть довольной. Время освободилось для других приятных занятий: можно пригласить гостей, приготовить что-то вкусное или просто отдохнуть с семьей, а главное — в доме тихо, уютно и спокойно! Подарите себе и своим близким приятную возможность ощущать повседневный комфорт!

ПОЧЕМУ В МИНСКЕ ВЫБИРАЮТ ПВХ-ОКНА КОМПАНИИ ОКНАГРАД:

- Надежность немецкой марки профиля Salamander.

- Индивидуальный подход к остеклению: от доступных предложений из 3-камерного профиля, до энергосберегающих вариантов из 5-камерного профиля шириной 76 мм и стеклопакетов с аргоном.

- Поставки профиля под заказ из Германии.

- Фурнитура ведущей австрийской марки MACO.

- Высокая стабильность конструкций за счет прочного армирования внутри профиля.

- Многоступенчатый контроль качества изделий собственного производства.

- Применение при изготовлении пластикового профиля экологически безопасных стабилизаторов без свинца.

- Качество продукции подтверждается сертификатами.

Современные окна дают что-то большее, чем просто температурный комфорт. Благодаря возможностям австрийской фурнитуры обеспечивается легкое движение створки. Можно регулировать степень проветривания: от вертикального — для интенсивного режима, до микрощелевого — удобного для ночного сна. Гарантия производителя MACO на 50 000 циклов (открывание-закрывание). Встроенный блокиратор предупреждает ошибочное положение створки при открытии, смазка деталей воском на молекулярном уровне, противовзломные функции — усиливают надежность светопрозрачных конструкций.

С увеличением камер профиля повышаются тепло- и звукоизолирующие свойства изделий. 5 воздушных камер профильной системы Salamander создают необходимый тепловой барьер между домом и улицей и оптимальны для нашего климата. Энергосберегающий стеклопакет с напылением, содержащим серебро, обладает эффектом термоса: зимой внутри помещения тепло, а в жару — прохладно. Для светового комфорта в стеклопакет можно установить тонированное стекло понравившегося оттенка.

Удобно то, что в одном заказе вы можете купить в Минске окна снеобходимыми аксессуарами: москитными сетками, балконной ручкой «курильщика», ручкой с замком для безопасности в детской комнате и другими полезными деталями. Монтаж пластиковых откосов из сэндвич-панели избавит вас от необходимости заново штукатурить и красить их. Можно ли приобрести то, что нравится, и остаться при этом в благоприятном финансовом положении? Да, вместе с теплыми весенними акциями на окна ПВХ в Минске откомпании «Окнаград»!

НОВЫЕ ОКНА В МАРТЕ: 5 АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ «ОКНАГРАД»:

1. Рассрочка 0% на 12 месяцев поможет воплотить мечту о новых современных окнах — предоплата не обязательна, а 1-й платеж можно отложить до 50 дней со дня заключения договора!

2. Вам доступна не только рассрочка 0%, но и скидка на окна — при внесении предоплаты (по вашему желанию).

3. Цена. Она действительно вам подходит — сконструирована по вашему запросу, с учетом понравившейся комплектации изделия и с обязательной СКИДКОЙ 25% — при оплате в 2 этапа.

4. Гарантия финансовой стабильности. Вы получаете и скидку 25 %, и удобную оплату, которая вносится 2 частями: 40% — при заключении договора, 60% — после завершения монтажных работ.

5. Соблюдение всех необходимых технологий: при установке обеспечивается надежная защита монтажных швов с применением специальных монтажных лент и подходящей к температуре наружного воздуха пены.

Напоминаем, что в компании «Окнаград» для филиала в Минске возможен расчет по карте рассрочки «Халва» (рассрочка 3 месяца), и бонусной сберегательной карте «Халва плюс». В два раза приятнее купить в рассрочку и со скидкой —14% на окна ПВХ в Минске!

Важно! Гарантийный период на продукцию и услуги — 5 лет, по завершении этого срока предлагается сервисное обслуживание, поэтому ваши окна всегда под присмотром профессионалов!

Вы уже посоветовались с женой? Позвоните для консультации и убедитесь в том, что это предложение вам подходит! Вы можете сделать заказ прямо сейчас, даже если не планировали покупку, ведь предоплата — 0 рублей! К предстоящим праздникам у вас будут новые окна, которые подарят благополучие вашему дому!

Нажмите, чтобы ВЫГОДНО заказать окна в Минске и оформить РАССРОЧКУ 0% на год ! Ждем вас в офисах продаж.

г. Минск, ул. Кальварийская, 1, оф. 401 (4 этаж)

станция метро «Фрунзенская»

Тел. 8 (017) 396-18-18

МТС +375-33-635-90-00

Velcom +375-29-635-90-00

Еще больше информации, а также адреса и телефоны офисов компании в других городах Беларуси можно узнать на официальном сайте компании «Окнаград»: www.oknagrad.by.

О компании:

Компания Окнаград — известный на рынке Беларуси производитель светопрозрачных конструкций. Филиалы открыты во всех областях страны и оказывают сервис более чем в 80 городах. Компанию уже выбрали и рекомендуют своим знакомым более 37 000 клиентов!

*на правах рекламы

22 В блог