﻿ В Бобруйске задержан участник "Маршей нетунеядцев" Юрий Гриневицкий. 21.by
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В Бобруйске задержан участник "Маршей нетунеядцев" Юрий Гриневицкий

13.03.2017 09:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Бобруйске утром 13 марта милиция задержала заместителя Могилевской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Юрия Гриневицкого.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

— Шел на работу, задержали. Завезли в отделение на улице Минской. Из-за чего задержали — не говорят, — сообщил БелаПАН оппозиционер. Юрий Гриневицкий принимал участие в прошедших в Бобруйске 26 февраля и 12 марта акциях протеста против декрета о тунеядцах.

Сегодня же, 13 марта, в Бобруйске намечены заседания судов по делам задержанных ранее активистов — Ольги Авдейчик, Максима Буйницкого, Максима Лубинского и Алексея Романова. В отношении председателя местной организации профсоюза РЭП Галины Смирновой также ведется административный процесс. Ее задержали 12 марта в подъезде дома за час до начала «Марша нетунеядцев». Смирнова подавала заявку в горисполком на проведение «Марша нетунеядцев».

На протестную акцию против Декрета № 3 в Бобруйске 12 марта пришли около 700 человек. Митинг был стихийным, явных лидеров не наблюдалось. Люди принесли с плакаты «Бобры не рабы», «Нет декрету № 3». Они по очереди высказывали претензии, требовали отмены декрета № 3 и отставки президента.

Также 12 марта протестные акции против Декрета № 3 прошли в Бресте, Орше, Рогачеве.

 
Теги: Брест
 
 
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Оппозиционера задержали по дороге на работу. "За что - не говорят", - сказал Гриневицкий.

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