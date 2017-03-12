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В Бобруйске задержан участник "Маршей нетунеядцев" Юрий Гриневицкий
13.03.2017 09:04 — Новости Экономики | Tut.by
В Бобруйске утром 13 марта милиция задержала заместителя Могилевской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Юрия Гриневицкого.
— Шел на работу, задержали. Завезли в отделение на улице Минской. Из-за чего задержали — не говорят, — сообщил БелаПАН оппозиционер. Юрий Гриневицкий принимал участие в прошедших в Бобруйске
Сегодня же, 13 марта, в Бобруйске намечены заседания судов по делам
На протестную акцию против Декрета № 3 в Бобруйске 12 марта пришли около 700 человек. Митинг был стихийным, явных лидеров не наблюдалось. Люди принесли с плакаты «Бобры не рабы», «Нет декрету № 3». Они по очереди высказывали претензии, требовали отмены декрета № 3 и отставки президента.
Также 12 марта протестные акции против Декрета № 3 прошли в Бресте, Орше, Рогачеве.
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Оппозиционера задержали по дороге на работу. "За что - не говорят", - сказал Гриневицкий.
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