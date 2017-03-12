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Эксперт: спор между РФ и РБ вызван не ценой газа, а кризисом интеграции

13.03.2017 09:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар — Sputnik. Председатель российского Движения развития Юрий Крупнов считает ситуацию с неразрешенным нефтегазовым спором между Россией и Беларусью очень серьезной и полагает, что она вызвана, на самом деле, кризисом евразийской интеграции.

Эксперт: спор между РФ и РБ вызван не ценой газа, а кризисом интеграции
© Sputnik / Виктор Толочко
Эксперт о возможных действиях Беларуси после повышения цен на газ

Беларусь и РФ уже больше года не могут разрешить спор о цене для Минска российского газа. Из-за разной трактовки цен газовый долг Минска уже превысил 600 миллионов долларов. Москва согласна обсуждать условия поставок только при полном его погашении. На фоне недоплаты Беларуси РФ также сократила поставки нефти в республику.

"Это не вопрос о газе, и не вопрос о ценах. Москва никак не может понять, чего она хочет. Либо она хочет действительно евразийскую интеграцию, либо она не хочет еразийскую интеграцию. Но к чему тогда все эти замечательный замки на песке по поводу евразийского сотрудничества, единого таможенного пространства, по подписанию Таможенного кодекса и так далее", — заявил Крупнов в воскресном эфире телеканала "Беларусь 1".

Он отметил, что сложности в переговорах о цене на газ для Беларуси вызваны кризисом евразийской интеграции.

Крупнов также назвал нынешнюю ситуацию "очень жесткой" и заметил, что существуют термины "газовая геоэкономика", "газовая геополитика". При этом эксперт подчеркнул, что газ  — очень серьезный инструмент и должен использоваться под определенную цель. "Почему, когда было нужно применять этот геополитический, геоэкономический инструмент, он не применялся? И почему сегодня по отношению к своему главному союзнику Москва применяет такой геополитический инструмент? Но тогда давайте все по-другому рассматривать и все-таки задавать себе вопрос: а с кем останется Москва", — сказал российский эксперт.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава российского Движения развития считает ситуацию с нефтегазовым спором очень жесткой и полагает, что Москве следует определиться, действительно ли она хочет...

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