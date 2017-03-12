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В Орше проходят суды над задержанными из-за "Марша нетунеядцев". LIVE

13.03.2017 09:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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13 марта в Орше начались суды над активистами и журналистами, которые были задержаны после прошедшего в воскресенье «Марша нетунеядцев».

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Утром в понедельник в здании суда собрались представители прессы — ожидается, что сегодня будут судить за участие в несанкционированном митинге корреспондента «Радыё Свабода» Галину Абакунчик и корреспондента Belsat Екатерину Андрееву (Бахвалову), а также оппозиционного политика Павла Северинца.

В отношении Галины Абакунчик и Екатерины Бахвалавай составлены административные протоколы за неповиновение сотрудникам милиции. Ночь они провели в изоляторе временного содержания.

— У Галины Абакунчик есть все необходимые документы, в том числе аккредитация МИДа, поэтому ее задержание расценивается, как незаконное, — отметил журналист «Радыё Свабода» Олег Грудзилович.

Представитель Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий рассказал TUT.BY что всего 12 марта задерживались 19 представителей прессы. Кого-то отпускали после проверки документов, а несколько человек задержаны до сих пор. Он также отметил, что количество задержаний очень велико - для сравнения, за весь 2016 год были задержаны 13 журналистов.


«Марш нетунеядцев» в Орше 12 марта. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Массовый протест и массовые задержания

12 марта в этом не самом крупном райцентре прошел самый многолюдный — более 1000 человек — «Марш нетунеядцев» и зафиксировано больше всего задержаний.

Еще утром в воскресенье прошли обыски в квартирах местного журналиста Артема Сизинцева и члена Белорусской социал-демократической партии (Громада) Константина Анташкевича. Возле квартир, где прописаны глава Оршанской городской организации ОГП Валентина Игнатенко и активист БНФ Виталий Павлов, с утра дежурили машины с «людьми в черном».

До начала марша в Орше для проверки документов задержали журналистку БелаПАН Адарью Гуштын и фотографа «Нашай Нівы» Сергея Гудилина. Их отпустили только после окончания акции. Там же, на вокзале, паспорта полтора часа проверяли у сотрудников TUT.BY Татьяны и Игоря Матвеевых и витебского журналиста Сергея Серебро. Они, однако, успели попасть на «Марш нетунеядцев».

Проверяли документы и у координатора БХД Евгения Онищенко, который ехал в Оршу на акцию на машине.

Во время марша были задержаны как минимум два активиста из Горок и Дрибина, среди них — горецкий кандидат в депутаты Палаты представителей на последних выборах Андрей Юрков.

После участия в «Марше нетунеядцев» были задержаны оппозиционный политик Павел Северинец и оршанец Игорь Нирман, который вез Северинца в своей машине.

Отдельно после акции были задержаны активисты Виктор Андреев, Виктор Михасев, Василий Береснев.

Кроме того, в РОВД были доставлены представители СМИ: съемочная группа телеканала «Белсат» из оператора Александра Борозенко и журналистки Екатерины Андреевой, журналистка «Радыё Свабода» Галина Абакунчик, фотограф БелаПАН Андрей Шавлюга и блогер Анастасия Пилюгина.

 
 
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13 марта в Орше начались суды над активистами и журналистами, которые были задержаны после прошедшего в воскресенье "Марша нетунеядцев".

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