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В Орше проходят суды над задержанными из-за "Марша нетунеядцев". LIVE
13.03.2017 09:34 — Новости Экономики | Tut.by
13 марта в Орше начались суды над активистами и журналистами, которые были задержаны после прошедшего в воскресенье «Марша нетунеядцев».
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Утром в понедельник в здании суда собрались представители прессы — ожидается, что сегодня будут судить за участие в несанкционированном митинге корреспондента «Радыё Свабода» Галину Абакунчик и корреспондента Belsat Екатерину Андрееву (Бахвалову), а также оппозиционного политика Павла Северинца.
В отношении Галины Абакунчик и Екатерины Бахвалавай составлены административные протоколы за неповиновение сотрудникам милиции. Ночь они провели в изоляторе временного содержания.
— У Галины Абакунчик есть все необходимые документы, в том числе аккредитация МИДа, поэтому ее задержание расценивается, как незаконное, — отметил журналист «Радыё Свабода» Олег Грудзилович.
Представитель Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий рассказал TUT.BY что всего 12 марта задерживались 19 представителей прессы. Кого-то отпускали после проверки документов, а несколько человек задержаны до сих пор. Он также отметил, что количество задержаний очень велико - для сравнения, за весь 2016 год были задержаны 13 журналистов.
Массовый протест и массовые задержания
12 марта в этом не самом крупном райцентре прошел
Еще утром в воскресенье прошли обыски в квартирах местного журналиста Артема Сизинцева и члена Белорусской социал-демократической партии (Громада) Константина Анташкевича. Возле квартир, где прописаны глава Оршанской городской организации ОГП Валентина Игнатенко и активист БНФ Виталий Павлов, с утра дежурили машины с «людьми в черном».
До начала марша в Орше для проверки документов
Проверяли документы и у координатора БХД Евгения Онищенко, который ехал в Оршу на акцию на машине.
Во время марша были задержаны как минимум два активиста из Горок и Дрибина, среди них — горецкий кандидат в депутаты Палаты представителей на последних выборах Андрей Юрков.
После участия в «Марше нетунеядцев»
Отдельно после акции были задержаны активисты Виктор Андреев, Виктор Михасев, Василий Береснев.
Кроме того, в РОВД были доставлены представители СМИ: съемочная группа телеканала «Белсат» из оператора Александра Борозенко и журналистки Екатерины Андреевой, журналистка «Радыё Свабода» Галина Абакунчик, фотограф БелаПАН Андрей Шавлюга и блогер Анастасия Пилюгина.
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13 марта в Орше начались суды над активистами и журналистами, которые были задержаны после прошедшего в воскресенье "Марша нетунеядцев".
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