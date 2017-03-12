На начало 2017 года более 82% просроченной задолженности по кредитам и займам приходилось на организации госсектором. Такие данные приводятся в официальном бюллетене об основных показателях деятельности организаций госсектора за 2016 год.

Просроченная задолженность по кредитам и займам на 1 января 2017 года составила 2,17 млрд рублей, в том числе на промышленные предприятия пришлось более 1,2 млрд проблемной кредитной задолженности.

Просроченная задолженность сельхозорганизаций по кредитам и займам превысила 480 млн рублей, еще около 300 млн рублей — необслуживаемая кредитная задолженность строительных предприятий и организаций торговли госсектора.

В феврале нынешнего года тема увеличения проблемных кредитов организаций госсектора поднималась в ходе расширенного правления Нацбанка. Заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц в своем выступлении констатировал, что в 2016 году 81% общего прироста проблемных активов банковского сектора пришлось на государственные предприятия.

«Это стало результатом роста неплатежей по выданным ранее кредитам вследствие экономических просчетов, отсутствия действенных шагов по сокращению расходов и поиску новых рынков сбыта», — подчеркнул Дмитрий Калечиц.

В этой связи он констатировал, что существующее сегодня равновесие финансовой системы является хрупким.

«Основными угрозами стабильности являются высокий кредитный риск в банковском секторе, обусловленный низкой эффективностью деятельности государственных предприятий», — сказал Калечиц.

Как сообщалось ранее, на 1 февраля 2017 года доля проблемных активов банков составила 13,3% и увеличилась за последний год практически в 2 раза.

По мнению рейтинговых агентств, в 2017-м уровень плохих кредитов в банковской системе Беларуси может вырасти.

«Мы ожидаем, что тенденция ухудшения качества активов белорусских банков продолжится в течение 2017 года, поскольку кредитные риски остаются высокими», — прогнозируют аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

По их мнению, негативное давление на банковский сектор Беларуси со стороны экономики в 2017 году сохранится.

«Мы сохраняем негативный прогноз по банковскому сектору Беларуси. Мы ожидаем, что давление на сектор в течение 2017 года сохранится, и оно будет обусловлено рецессией последних двух лет и последствиями девальвации национальной валюты», — считают аналитики агентства Fitch Ratings.