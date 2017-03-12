Цены на автомобильное топливо – и бензин, и дизельное топливо - на белорусскх АЗС с 11 марта увеличились на одну копейку, или на 0,8-0,9%.

Как сообщили в «Белнефтехиме» , розничные цены на автомобильное топливо выросли в связи с изменениями конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов.

Так, литр бензина АИ-92-К5 обойдется теперь в 1,12 рубля, АИ-95-К5 – 1,2 рубля, а дизельного топлива ДТ-К5 – 1,24 рубля.