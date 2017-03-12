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В Беларуси выросли цены на бензин
13.03.2017 10:36 — Новости Экономики | БДГ
Цены на автомобильное топливо – и бензин, и дизельное топливо - на белорусскх АЗС с 11 марта увеличились на одну копейку, или на 0,8-0,9%.
Как
Так, литр бензина АИ-92-К5 обойдется теперь в 1,12 рубля, АИ-95-К5 – 1,2 рубля, а дизельного топлива ДТ-К5 – 1,24 рубля.
Напомним, что последний раз автомобильное топливо
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Цены на автомобильное топливо – и бензин, и дизельное топливо - на белорусскх АЗС с 11 марта увеличились на одну копейку, или на 0,8-0,9%.
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