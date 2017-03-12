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В Беларуси выросли цены на бензин

13.03.2017 10:36 — Новости Экономики | БДГ  
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Цены на автомобильное топливо – и бензин, и дизельное топливо - на белорусскх АЗС с 11 марта увеличились на одну копейку, или на 0,8-0,9%.

Как сообщили в «Белнефтехиме», розничные цены на автомобильное топливо выросли в связи с изменениями конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов.

Так, литр бензина АИ-92-К5 обойдется теперь в 1,12 рубля, АИ-95-К5 – 1,2 рубля, а дизельного топлива ДТ-К5 – 1,24 рубля.

Напомним, что последний раз автомобильное топливо дорожало в Беларуси 13 января 2015 года. В среднем розничные цены на бензин и дизельное топливо, реализуемые через АЗС, увеличились на 4,7%. Стоимость 1 л дизельного топлива (К5) с 13 января составляет Br12 300, бензина АИ-95-К5 - Br11 900, АИ-92-К5 - Br11 100. В 2014 году топливо дорожало четырежды.

 
 
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Цены на автомобильное топливо – и бензин, и дизельное топливо - на белорусскх АЗС с 11 марта увеличились на одну копейку, или на 0,8-0,9%.

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