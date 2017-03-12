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Анархисты "повесили" памятник городовому в центре Минска
13.03.2017 10:44 — Новости Экономики | Tut.by
Экс-фигурант «дела граффитистов» Вячеслав Косинеров был задержан 12 марта. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр
По непотвержденным данным, на него завели уголовное дело. По версии правоохранителей, он с анархистами из группы «Чорная ружа» 12 марта провел акцию «против милицейского беспредела».
Вечером 12 марта анархисты провели акцию у одного из зданий МВД Беларуси на Городском Валу в центре Минска. Они накинули удавку на шею памятнику полицейскому городовому.
Напомним, 2 марта в центре Минска был торжественно
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Экс-фигурант "дела граффитистов" Вячеслав Косинеров был задержан 12 марта.
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