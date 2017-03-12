Экс-фигурант «дела граффитистов» Вячеслав Косинеров был задержан 12 марта. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» .

По непотвержденным данным, на него завели уголовное дело. По версии правоохранителей, он с анархистами из группы «Чорная ружа» 12 марта провел акцию «против милицейского беспредела».



Вячеслав Косинеров

Вечером 12 марта анархисты провели акцию у одного из зданий МВД Беларуси на Городском Валу в центре Минска. Они накинули удавку на шею памятнику полицейскому городовому.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, 2 марта в центре Минска был торжественно открыт памятник городовому. Церемонию открытия возглавил глава МВД Игорь Шуневич. На открытие также пришли глава Минска Андрей Шорец, министр обороны Андрей Равков, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, глава МЧС Владимир Ващенко и министр культуры Борис Светлов.