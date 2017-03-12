Российская сторона ожидает от Беларуси полного погашения долга по газу. Пока информации о переводе денег в РФ не поступало.

Как рассказал на выходных глава российского Министерства энергетики Александр Новак, российская сторона по-прежнему ожидает от белорусских партнеров погашения долга по газу, который образовался за прошлый год. Отвечая на вопрос журналистов, Новак ответил, что долг не погашен.

Напомним, что на заседании Евразийского Межправительственного совета в Бишкеке премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с угрозами в адрес Беларуси, что в случае выхода стран-членов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для них значительно вырастут цены на российский газ и вообще на все.

Александр Лукашенко на угрозы отреагировал резко: отметил, что власти России фактически обвинили Беларусь в нахлебничестве и выбивании для себя подарков.

«Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ», - добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года российский газ для Беларуси стал еще дороже. Российская сторона также рассказала, что продавать Беларуси газ по равнодоходным ценам не будет.

аванс по долгу , однако российскую сторону это не устроило и деньги вернулись в Беларусь. В конце февраля Новак уже сообщал о том, что реализация компромиссных договоренностей Москвы и В декабре прошлого года Беларусь перечислила России, однако российскую сторону это не устроило и деньги вернулись в Беларусь. В конце февраля Новак уже сообщал о том, что реализация компромиссных договоренностей Москвы и Минска по вопросу цен на российский газ возможна только после погашения Беларусью задолженности за 2016 год и начало 2017-го.

Договоренности по газу между странами нет до сих пор.