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Россия ждет от Беларуси денег за газ
13.03.2017 11:13 — Новости Экономики | БДГ
Российская сторона ожидает от Беларуси полного погашения долга по газу. Пока информации о переводе денег в РФ не поступало.
Как рассказал на выходных глава российского Министерства энергетики Александр Новак, российская сторона по-прежнему ожидает от белорусских партнеров погашения долга по газу, который образовался за прошлый год. Отвечая на вопрос журналистов, Новак ответил, что долг не погашен.
Напомним, что на заседании Евразийского Межправительственного совета в Бишкеке премьер-министр России Дмитрий Медведев
Александр Лукашенко на угрозы отреагировал резко: отметил, что власти России фактически обвинили Беларусь в нахлебничестве и выбивании для себя подарков.
«Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ», - добавил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года
В декабре прошлого года Беларусь перечислила России
Договоренности по газу между странами нет до сих пор.
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Российская сторона ожидает от Беларуси полного погашения долга по газу. Пока информации о переводе денег в РФ не поступало.
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