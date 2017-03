Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает дальнейшую поддержку развитию в стране IT-сферы. Об этом, передает корреспондент БЕЛТА , глава государства заявил сегодня, посещая в Минске две компании одного из самых эффективных белорусских айтишников, Виктора Прокопени.



Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко заверил, что со стороны государства и впредь будет оказываться необходимое содействие, в том числе в части принятия необходимых нормативных правовых актов, определяющих условия работы организаций в данном секторе экономики. Вместе с тем он подчеркнул, что одним из основных требований является прозрачность и законность процессов с точки зрения ведения бизнеса, вопросов налогообложения.

«Живя в Беларуси, надо строить будущую красивую страну, — сказал глава государства. — Да, будущее — хорошо. Но должно быть честное и порядочное настоящее. И вы получите все, о чем мы договоримся, по законодательству».

«Я готов вас поддерживать там, где надо, что-то упростить. Но нужно, чтобы этот процесс был прозрачным», — подчеркнул белорусский лидер.

Примечательно, что президент посетил не ПВТ, а офисы компаний ООО «Бануба Девелопмент» и ООО «И-Экс-Пи Кэпитал» Виктора Прокопени, который совместно с Михаилом Гуцериевым инвестирует в проекты в области дополненной реальности и искусственного интеллекта.

по итогам года И-Экс-Пи Кэпитал и Бануба Девелопмент — самые эффективные IT компании в рамках всего IT сектора Беларуси — по производительности в рамках Парка высоких технологий они заняли соответственно 1-е и 2-е места по. Выручка И-Экс-Пи Кэпитал и Бануба Девелопмент на одного сотрудника по итогам 2016 года соответственно в 5,6 и 4,3 раза превышают среднюю выручку на одного работника по ПВТ.

«Государство предоставило IT-сфере действительно отличные льготы, что позволило отрасли показывать существенный рост на протяжении последних 10 лет. Чтобы сделать новый качественный скачок в развитии технологий и обеспечить высокие темпы роста выручки, нужно создать целую регуляторную систему, направленную на стимулирование продуктовой модели в сфере IT, а это невозможно без внесения изменений в законодательство, — прокомментировал Виктор Прокопеня. — Внимание президента страны дает возможность рассказать об огромном значении IT сектора и важности создания условий для его дальнейшего развития. Когда мы говорим, что средняя выручка на одного сотрудника ПВТ — 33 тысячи долларов в год, это много или мало? Выручка на одного сотрудника Apple или Google — 1,86 и 1,15 миллиона долларов соответственно. Это показывает огромный разрыв между эффективностью оказания услуг в сфере IT по аутсорсинговой модели и созданием собственного высокотехнологичного готового IT продукта. Apple и Google это те высокие IT технологии и показатели, к которым мы можем и должны стремиться. Для IT сектора Беларуси сейчас очень важным является выйти на новый технологический уровень — создания собственного продукта. Важность создания государством необходимых условий для этого сложно переценить».