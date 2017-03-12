МИНСК, 13 мар — Sputnik. Беларусь отменила запреты на ввоз птицы из отдельных регионов России, Украины и стран Евросоюза, которые были введены ранее в связи с зарегистрированными там случаями птичьего гриппа, сообщили Sputnik в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.



© Sputnik Алексей Мальгавко Беларусь запретила ввоз птицы из Московской области из-за гриппа

В частности, запрет отменен в отношении Калининградской области России, Западно-Поморского воеводства Польши, Нидерландов, О-де-Франс Франции, Верхней Австрии и Зальцбурга Австрии, Королевства Дании, Черновицкой области Украины, Аландских островов Финляндии, земель Баден-Вюртемберг, Гессен и Саар Германии.

"Основанием для снятия запрета стали рекомендации Международного эпизоотического бюро, согласно которым административная территория страны считается неблагополучной по гриппу птиц в случае регистрации заболевания среди домашней птицы. В вышеперечисленных регионах грипп птицы был зафиксирован только у диких птиц", — пояснили в департаменте.

Там напомнили, что ограничения касались ввоза из этих регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера.

Также снят запрет на ввоз из указанных регионов кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев, а также бывшего в употреблении оборудование для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.