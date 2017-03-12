﻿ Беларусь сняла запрет на ввоз птицы из отдельных регионов РФ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь сняла запрет на ввоз птицы из отдельных регионов РФ

13.03.2017 12:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Беларусь отменила запреты на ввоз птицы из отдельных регионов России, Украины и стран Евросоюза, которые были введены ранее в связи с зарегистрированными там случаями птичьего гриппа, сообщили Sputnik в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Беларусь сняла запрет на ввоз птицы из отдельных регионов РФ
© Sputnik Алексей Мальгавко
Беларусь запретила ввоз птицы из Московской области из-за гриппа

В частности, запрет отменен в отношении Калининградской области России, Западно-Поморского воеводства Польши, Нидерландов, О-де-Франс Франции, Верхней Австрии и Зальцбурга Австрии, Королевства Дании, Черновицкой области Украины, Аландских островов Финляндии, земель Баден-Вюртемберг, Гессен и Саар Германии.

"Основанием для снятия запрета стали рекомендации Международного эпизоотического бюро, согласно которым административная территория страны считается неблагополучной по гриппу птиц в случае регистрации заболевания среди домашней птицы. В вышеперечисленных регионах грипп птицы был зафиксирован только у диких птиц", — пояснили в департаменте.

Там напомнили, что ограничения касались ввоза из этих регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера.

Также снят запрет на ввоз из указанных регионов кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев, а также бывшего в употреблении оборудование для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для России запрет отменен в отношении Калининградской области, он также не касается некоторых регионов Украины и отдельных территорий стран Евросоюза.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко навестил компании Виктора Прокопени и пообещал поддержку развитию IT-сферы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика